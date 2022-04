Nuovo accorato appello del Papa per l'Ucraina: "Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale"

“Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?”. E' l'appello lanciato da Papa Francesco per l'Ucraina all'Angelus in piazza San Pietro. "Nulla è impossibile a Dio: anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine e che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi", prosegue. "Siamo nei giorni che precedono la Pasqua ma c'è la guerra perché si vuole vincere. Così però - ha chiosato il Pontefice- si perde soltanto".

“Sono vicino al caro popolo del Perù che sta attraversando un difficile momento di tensione sociale - ha detto ancora il Pontefice all'Angelus - Vi accompagno con la preghiera e incoraggio tutte le parti a trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene del paese, specialmente dei più poveri nel rispetto dei diritti di tutti e delle istituzioni”.

Al termine dell'Angelus, una scena che non si vedeva più in Piazza San Pietro dall'inizio della pandemia: Papa Francesco sulla 'papamobile' scoperta che fa il giro tra i fedeli, salutando e dispensando sorrisi e benedizioni. Indossando il cappotto per il forte vento, il Pontefice è salito sulla 'campagnola' per poter girare tra i vari settori della piazza e salutare da vicino le migliaia di pellegrini.