Dieci persone sono disperse dopo un incidente in una miniera di carbone in Polonia, il secondo nel giro di pochi giorni. Come ha spiegato la società mineraria JSW in un comunicato, "i soccorritori non hanno segnali da 10 persone" che si trovavano nella miniera di Zofiowka, una delle più importanti della Polonia. La stessa società gestisce la miniera di Pniowek, dove mercoledì scorso in seguito a un'esplosione 5 persone sono morte e 7 sono ancora disperse.