Oggi l'Italia femminile si gioca l'accesso ai Mondiali contro la Svizzera

E oggi è la giornata decisiva per la nazionale di calcio italiana. E ancora una volta sulla strada verso il mondiale troviamo la Svizzera. Ma in campo non c'è l'Italia maschile. Oggi a Thun scende in campo l'Italia femminile.

L'imperativo per le azzurre è vincere: la nazionale scavalcherebbe in classifica le elvetiche, ipotecando il pass diretto per i mondiali di calcio del 2023 che si giocheranno in Australia e Nuova Zelanda, evitando così i play off.

"Centrando la vittoria avremmo grandi probabilità di andare al Mondiale - ha sottolineato Milena Bertolini prima dell'allenamento di rifinitura - ognuna di noi vuole tornare a giocarlo e siamo quindi consapevoli della posta in palio. Dovremo essere unite, compatte e mettere in campo tutte le nostre energie".