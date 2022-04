Arrivati a oltre 7 milioni gli sfollati in fuga dalla guerra, le stime dell'Oim

Sale il numero di chi perde la propria casa a causa della guerra in Ucraina. Il paese con una popolazione di oltre 44 milioni di cittadini, conta già oltre 7,1 milioni “sfollati” cioè persone costrette a lasciare le proprie all'interno del Paese. È quanto riporta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), registrando un aumento del 10% rispetto all'ultimo rapporto del 16 marzo scorso. Drammatiche le immagini che restituiscono la fuga dei civili, per lo più donne, bambini e anziani perchè gli uomini tra i 18 e i 60 anni restano per combattere contro l'aggressore da quasi 40 giorni. I corridoi umanitari chiesti da Kiev e dalla comunità internazionale sono sul tavolo dei negoziati. L'obiettivo è liberare dall'assedio città popolose come Mariupol, e poi il Donbass passato nel mirino dell'offensiva russa.

Oltre il 50% delle famiglie sfollate ha bambini, il 57% comprende persone anziane ed il 30% persone con malattie croniche, aggiunge il rapporto, sottolineando che un terzo di queste famiglie non ha avuto redditi il mese scorso. Se si aggiungono questi milioni di sfollati interni ai 4,2 milioni di rifugiati nei Paesi confinanti, in totale 11,3 milioni di ucraini costretti a lasciare le loro case a causa dell'invasione russa.

Corridoi umanitari “Urgenti e necessari per permettere l'evacuazione sicura dei civili e garantire il trasporto sicuro degli aiuti umanitari in modo da poter fornire rapidamente assistenza agli sfollati”, ha sottolineato il direttore generale dell'Oim, Antonio Vitorino.