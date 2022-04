Olimpiadi invernali di Pechino, Mattarella agli atleti: "Avete preservato il valore della pace"

Giochi che si sono svolti in un periodo storico particolarmente complicato : le Olimpiadi invernali sono terminate il 20 febbraio scorso, soltanto quattro giorni prima dell’invasione russa in Ucraina (avevano avuto inizio il 4 febbraio), mentre le Paralimpiadi si sono svolte in piena concomitanza con l’aggressione militare di Putin al Paese guidato da Zelensky.

“L’aggressione della Russia all’Ucraina, la guerra, è il contrario dello spirito olimpico e paralimpico, dell’incontro di pace tra tutti che esse rappresentano” ha precisato Mattarella.

“Dobbiamo ringraziare gli atleti paralimpici che sono stati capaci di preservare lo spirito in quell’atmosfera appesantita, piena di angoscia, che si è venuta a creare: avete continuato malgrado tutto praticando rispetto reciproco, rimarcando valori come pace, democrazia, e collaborazione”, ha aggiunto il Presidente della Repubblica.

Poi l’appello del Capo dello Stato: “Malgrado le immagini orribili si recuperi ragionevolezza nel mondo, con il sostegno a chi resiste, con l’esortazione costante a ritrovare le ragioni della pace”, una esortazione alla “pace e alla collaborazione non è solo tale, è richiamo ai valori”.

Alla luce della guerra in corso, della tregua olimpica violata in occasione delle Paralimpiadi, “assume grande valore la prospettiva delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi in Italia, a Milano-Cortina: sarà un appuntamento importante per riaffermare questi valori, e per il nostro Paese un traguardo importante. Sono sicuro che nessuno si tirerà indietro”, ha aggiunto Mattarella.

La cerimonia di riconsegna del Tricolore al Quirinale si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Junior Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Sono poi intervenuti il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò.

“Ben ritrovato Presidente”, aveva esordito il n.1 del Coni. “Ci eravamo lasciati il 23 dicembre alla consegna della bandiera con un affettuoso imbarazzo – ha detto Malagò riferendosi alla scadenza del mandato presidenziale e poi alla rielezione di Mattarella -. Siamo molto felici di dire ben ritrovato Presidente, le atlete e gli atleti hanno fatto il tifo per lei. Credo sia il giusto pensiero per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni”.

Successivamente l’Alfiere della squadra olimpica, Michela Moioli e l’Alfiere della squadra paralimpica, Giacomo Bertagnolli, hanno riconsegnato al Capo dello Stato le Bandiere nazionali con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica. Poi, prima di salutare i presenti, Mattarella ha consegnato agli atleti una medaglia ricordo.