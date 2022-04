Il video dell'omicidio di Treviglio: lei ha la pistola in mano, la vittima è a terra con la moglie

Per terra, sul pavé del condominio, ci sono Luigi Casati in posizione prona e la moglie Monica Leoni, ferita, che accarezza la schiena del marito con una mano e con l’altra stringe il loro cagnolino.

Almeno 5 colpi di pistola quelli sparati da Silvana Erzembergher, 71 anni contro Luigi Casati, 68 anni, morto sul colpo, e contro sua moglie Monica Leoni, 58 anni, ferita. A Treviglio la scena dei corpi per terra, per chi l’ha vista, ha lasciato sgomenti.

La telecamera del cellulare poi si sposta su di lei e la riprende mentre mette scarica la pistola e infila in tasca i proiettili non utilizzati. Addosso una giacca azzurra e una borsa bianca a tracolla, si muove con tranquillità, parlando in direzione dei due coniugi a terra, a ribadire le sue ragioni.

A infastidire la donna anche stamattina, come altre volte, proprio il cagnolino a cui Casati era tanto legato.

Due minuti di filmato che sta girando su whatsapp, “inoltrato molte volte” in poche ore, che raccontano quello che è accaduto alle otto del mattino a Treviglio.

Quando Erzembergher, vicina di casa della coppia, ha deciso di sparare contro Casati, ferendolo a morte all’addome. La pistola utilizzata era regolarmente detenuta per uso sportivo, poi è stata posta sotto sequestro.

I primi spari, poi sarebbe rientrata in casa e, uscita di nuovo per sparare contro la moglie di lui, scesa in strada dal loro terzo piano della palazzina di via Brasside per soccorrere il marito.

Il video finirà negli atti dell’indagine coordinata dai carabinieri di Treviglio. Che hanno subito fermato la donna: ora dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.