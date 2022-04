Onu, risoluzione ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza: giustificate il diritto di veto

Il Liechtenstein convocherà l'Assemblea generale delle Nazioni Unite per discutere una bozza di risoluzione, sostenuta da Washington, che richiede ai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna) di giustificare il loro uso del diritto di veto (previsto dall’articolo 27 dello Statuto delle Nazioni Unite).

Si tratta di una vecchia idea, più volte riproposta ma mai attuata, volta a far sì che i membri permanenti del Consiglio di sicurezza riducano l'uso arbitrario dei loro poteri di veto; proposta tornata d’attualità dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il potere di veto di Mosca, infatti, le ha permesso di paralizzare l'azione del Consiglio di Sicurezza, che dovrebbe intervenire in tali conflitti come garante della pace globale, secondo la definizione della Carta delle Nazioni Unite.

In realtà, è opportuno precisare, nello Statuto che regola l’azione dell’Onu non si fa menzione del diritto di veto. Lo si ricava, piuttosto, dall’interpretazione dell’articolo 27, laddove si dice che “le decisioni del Consiglio di Sicurezza […] sono prese con un voto favorevole di nove membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti”. In questo senso, i membri permanenti, se non danno il proprio voto favorevole, godono di un indiretto “diritto di veto”.

La proposta del Liechtenstein, co-sponsorizzata da circa 50 paesi tra cui gli Stati Uniti (ma, significativamente, da nessuno degli altri quattro membri permanenti del Consiglio di sicurezza), dovrebbe essere oggetto di un prossimo voto, secondo fonti Onu, anche se ancora non è stata stabilita una data. Il Consiglio di sicurezza si compone anche di 10 membri non permanenti, che non hanno diritto di veto.