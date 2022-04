Operaio muore intrappolato in un tornio a Milano. A Roma, incidente allo scalo ferroviario

Aveva 58 anni l’operaio italiano morto dopo essere rimasto intrappolato in un tornio industriale. L’incidente mortale è avvenuto alle 11 nell'azienda elettromeccanica Bonato, a Gorgonzola, in provincia di Milano. Da quanto ricostruito l’uomo stava lavorando quando improvvisamente e per cause ancora da stabilire, è rimasto intrappolato. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i tecnici di Ats intervenuti con i carabinieri e i Vigili del fuoco. L’incidente mortale è avvenuto davanti ai colleghi che hanno subito chiamato i soccorsi.

A Roma un dipendente di una ditta esterna che lavora per Trenitalia è stato folgorato durante un lavoro di manutenzione a un locomotore nel deposito di via dello scalo di San Lorenzo. Si tratta di un italiano di 55 anni, che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Umberto I della Capitale. Attualmente non sarebbe un pericolo di vita.