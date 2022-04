Orrore a Vercelli, tredicenne maltrattata e costretta a prostituirsi: in manette i genitori

Violenza sessuale aggravata su minore, sfruttamento della prostituzione minorile e maltrattamenti in famiglia su una ragazzina non ancora 14enne. La polizia ha eseguito 5 misure cautelari: 2 in carcere, 2 ai domiciliari e 1 obbligo di dimora. Tra loro anche i genitori della ragazzina, costretta a prostituirsi.

I due 'clienti' abituali sono un sessantottenne incensurato e un sessantasettenne con precedenti per reati sessuali, entrambi vercellesi. L'indagine ha consentito, inoltre, di dimostrare l'abituale frequentazione sessuale con la minore di altri 4 soggetti, per lo più anziani vercellesi i quali venivano deferiti per il reato di violenza sessuale aggravata. La gravità delle condotte criminali ha comportato il passaggio per ragioni di competenza, alla Procura della Repubblica distrettuale di Torino.

L'attività di indagine era partita nel mese di aprile 2021 quando la Squadra Mobile di Vercelli aveva avviato una serie di accertamenti nei confronti di una famiglia di etnia Rom, residente nel centro cittadino di Vercelli poiché i genitori erano sospettati di far prostituire la figlia, una ragazzina tredicenne. La ragazzina, secondo quanto emerso dalle indagini, veniva 'offerta' dai genitori a clienti, spesso anziani in cambio di piccole somme di denaro, al massimo 50 euro, o dosi di stupefacenti.

Maltrattavano anche i figli più piccoli, di 1 e 2 anni i due genitori arrestati a Vercelli. Tutti e tre, secondo quanto ricostruito delle indagini, erano "totalmente assoggettati al volere dei genitori" e "costretti a subire maltrattamenti fisici come frustate. I bambini erano costretti ad assistere finanche ad "agiti sessuali, tenuti costantemente sotto minacce del tipo 'ti ammazzo, ti brucio gli occhi". I tre minori sono stati sottratti ai genitori e collocati in una comunità protetta.