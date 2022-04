Pallanuoto. World League: Croazia battuta 8-6 e Settebello in semifinale

"Il cantiere è aperto". Questa era la premessa di Sandro Campagna, Ct del Settebello, alla vigilia della Final Eight europea di World League. Mani avanti da parte del coach campione del mondo perché il quarto di finale recitava Italia-Croazia, match mai facile. Tutt'altro. Invece gli Azzurri l'hanno reso - almeno per tre tempi - quasi una formalità. Attacchi efficaci, difesa insuperabile, 'uomo in più' perfetto e un portiere, Marco Del Lungo, strepitoso. Premiato a fine gara come MVP della partita.

Dopo i primi otto minuti di grande equilibrio, 1-1, il secondo quarto ha segnato la sontuosa differenza tra il Settebello e i "Barakuda" croati: punteggio 5-2 a metà partita, statistiche esaltanti e gioco fluido come nelle aspettative e richieste del Ct.

Terzo tempo ancora tutto italiano, parziale di 2-0 e un vantaggio di cinque reti sulla Croazia che si fa fatica a ricordarne un altro... E così nell'ultimo quarto gli azzurri ci mettono del loro per appannare la memoria e riaprire la sfida. Un po' di rilassamento, alcuni errori, qualche fallo di troppo e la Croazia infila un parziale di 4-0, tutte reti in superiorità numerica, e torna a meno uno a un minuto dalla termine.

Il Settebello, spaventato, si scuote e ci pensa Gonzalo Echenique a chiudere la partita: sinistro preciso e punteggio 8-6 a 24 secondi dalla sirena. L'Italia è in semifinale dove si giocherà il primo bonus per accedere alla Super Final di World League in programma a Strasburgo a fine luglio.

CROAZIA-ITALIA 6-8 (1-1, 1-4, 0-2, 4-1)

Croazia: Marcelic, Milakovic, Fatovic, Krapic 1, Zovic, Bukic 1, Vukicevic 1, Zuvela, Buric 1, Vrlic 1, Benic 1, Kharkov, Bijac. All. Tucak

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Damonte, Bruni, Fondelli, Cannella 2, Marziali, Echenique 2, Presciutti 1, Di Somma 1, Iocchi Gratta 1, Dolce, Pellegrini. All. Campagna

Arbitri: Kun (Hun) e D.Gomez (Esp)

Note: sup. num. Croazia 5/14, Italia 4/8. Rigori: Croazia 0/1. Usciti 3 f. N. Presciutti al 27’, E. Di Somma al 28’. In tribuna Lazic e Marinic-Kragic per la Croazia, Simone Rossi e Francesco Condemi per l’Italia.