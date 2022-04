Papa: "Basta con il cainismo esistenziale, servono segni concreti di pace"

"E' triste vedere che l'umanità non riesce a essere capace di pensare con schemi e progetti di pace. Tutti pensiamo con schemi di guerra. E il cainismo esistenziale".

Lo ha denunciato il Papa in un videomessaggio ai partecipanti al VI Congresso Nazionale della Leadership Cattolica del Ministero Ispano, Radici e Ali 2022, promosso dal Consiglio Nazionale Cattolico per il Ministero Ispano degli Stati Uniti d'America, che si svolge a Washington sul tema "Voci Profetiche - Essere ponti per una nuova epoca".

"Ogni guerra - ha osservato - nasce da un'ingiustizia, ogni guerra, comprese quelle che a volte si fanno nelle nostre famiglie e comunità, che si combattono o che si fanno in silenzio, anche quelle nascono dall'ingiustizia. La fratellanza di tutti è di tutti! e non si concretizza in schemi che trasformino la vita delle famiglie, comunità, popoli, nazione e del mondo".

Da qui il monito a riflettere "sulla necessità di essere cristiani che trasformino le strutture e possano creare ponti in tutti i settori della società, illuminando il pensiero, affinché porti ad azioni che possano dare pace e unità a tutti i livelli, a cominciare dalle nostre famiglie e comunità. Io ho bisogno di pace, tu hai bisogno di pace, il mondo ha bisogno di pace, respirare pace è salutare. Abbiamo bisogno di segni concreti di pace. I cristiani devono dare l'esempio. Vi

chiedo di essere ponti, di creare ponti, di pregare e lavorare per la pace, e non dimenticatevi di pregare per me".