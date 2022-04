Papa Francesco a Malta: "Aiutiamo chi lotta tra le onde del mare"

"Aiutaci a riconoscere da lontano i bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, sbattuti sulle rocce di una riva sconosciuta": così il Papa ha pregato per i migranti nella Grotta di San Paolo a Rabat. "Fa' che la nostra compassione non si esaurisca in parole vane, ma accenda il falò dell'accoglienza, che fa dimenticare il maltempo, riscalda i cuori e li unisce", sono le parole del Papa dopo l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, in acque internazionali, nel corso del quale, come segnalato ieri da Medici Senza Frontiere, avrebbero perso la vita oltre novanta persone che erano partite dalla Libia.

Papa Francesco ha tracciato dunque un parallelo tra San Paolo, che secondo gli atti degli apostoli fu accolto con "rara umanità" a Malta dopo un naufragio, e i migranti che oggi arrivano sull'isola mediterranea per entrare in Europa. "Dio di misericordia", la preghiera pronunciata da Francesco dopo avere acceso un cero, "nella tua mirabile provvidenza hai voluto che l'Apostolo Paolo annunciasse il tuo amore agli abitanti di Malta, i quali non ti conoscevano ancora. Egli ha proclamato loro la tua parola e ha guarito le loro infermità. Salvati dal naufragio, San Paolo e i compagni di viaggio trovarono qui ad accoglierli gente pagana di buon cuore, che li trattò con rara umanità, rendendosi conto che avevano bisogno di rifugio, di sicurezza e di assistenza. Nessuno conosceva i loro nomi, la provenienza o la condizione sociale; sapevano soltanto una cosa: che avevano bisogno di aiuto. Non c'era tempo per le discussioni, per i giudizi, le analisi e i calcoli: era il momento di prestare soccorso; lasciarono le loro occupazioni e così fecero. Accesero un gran fuoco, e li fecero asciugare e riscaldare. Li accolsero con cuore aperto e, insieme con Publio, primo nel governo e nella misericordia, trovarono per loro un alloggio. Padre buono - continua la preghiera - concedi a noi la grazia di un buon cuore che si batta per amore dei fratelli. Aiutaci a riconoscere da lontano i bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, sbattuti sulle rocce di una riva sconosciuta. Fa' che la nostra compassione non si esaurisca in parole vane, ma accenda il falò dell'accoglienza, che fa dimenticare il maltempo, riscalda i cuori e li unisce: focolare della casa costruita sulla roccia, dell'unica famiglia dei tuoi figli, sorelle e fratelli tutti. Tu li ami senza distinzione e vuoi che diventino una cosa sola con il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, per la potenza del fuoco mandato dal cielo, il tuo Spirito Santo, che brucia ogni inimicizia, e nella notte illumina il cammino verso il tuo regno di amore e di pace. Amen".

"In questo luogo sacro, che ricorda San Paolo, Apostolo delle genti e padre nella fede di questo popolo, ringrazio il Signore e Lo prego perché conceda sempre ai maltesi lo Spirito della consolazione e l'ardore dell'annuncio". Questo il testo scritto da

Nel secondo e ultimo giorno di viaggio del Papa a Malta Francesco, stamani, ha avuto un incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù, poi si è recato in auto alla Grotta di San Paolo e ha firmato il Libro d'Onore. "In questo luogo sacro, che ricorda San Paolo, Apostolo delle genti e padre nella fede di questo popolo, ringrazio il Signore e Lo prego perché conceda sempre ai maltesi lo Spirito della consolazione e l'ardore dell'annuncio" ha scritto papa Francesco sul libro.

A seguire la visita all'interno della Basilica di San Paolo dove ha incontrato alcuni malati e diverse persone assistite dalla Caritas. Il Papa si è poi fermato per un momento di preghiera davanti al Santissimo e ha recitato la Preghiera della misericordia, con la benedizione finale. Subito dopo il trasferimento al Piazzale dei Granai in Floriana per la messa.