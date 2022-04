Papa Francesco a Malta: un viaggio nel segno dell'accoglienza

Un viaggio, quello di oggi e domani, che si svolge sullo sfondo della guerra in Ucraina e durante il quale Francesco rivolgerà una particolare attenzione ai migranti che arrivano in Europa. "Già prevista per il maggio 2020 e rimandata a causa della pandemia", scrive l'Osservatore Romano, "la visita si svolgerà mentre c'è la guerra in Ucraina, nel cuore dell'Europa, con l'immane tragedia umanitaria dei profughi. Sarà proprio la pace uno dei temi centrali del viaggio di Francesco , insieme alla questione dell'accoglienza che vede proprio Malta in prima linea nel rispondere al fenomeno migratorio". Nel corso del viaggio è previsto un incontro con la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, che ieri si è recata a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Vlodomir Zelenksy. E proprio a proposito di Kiev il Papa circa l'invito a recarsi lì ha risposto ai giornalisti che l'ipotesi è “ sì, è sul tavolo” .

L' aereo con a bordo Papa Francesco è atterrato all'aeroporto internazionale di Malta, in Luqa. Ad accogliere il Pontefice, il presidente della Repubblica, George William Vella, e sua moglie, il Nunzio apostolico, monsignor Alessandro D'Errico e l'ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Malta presso la Santa Sede Frank Zammit. Due bambini in abito tradizionale hanno offerto al Pontefice dei fiori. E' il 36esimo viaggio apostolico all'estero del Pontefice, nel segno dell'accoglienza , che lo porterà anche all'isola di Gozo. Alla partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino per salire a bordo dell'aereo il pontefice ha usato un elevatore anziché le scale, secondo quanto riportato dal sito Vatican News “per motivi di sicurezza, a causa del forte vento”. "Grazie tante per accompagnarmi in questo viaggio che è breve. Sarà bello" ha detto il Papa salutando i giornalisti che lo accompagnano.

Francesco è il terzo Papa a recarsi a Malta. San Giovanni Paolo II visitò il Paese due volte, nel 1990 e nel 2001, e Benedetto XVI andò nell'isola del Mediterraneo per una visita pastorale nel 2010. Il logo del viaggio apostolico mostra delle mani che si indirizzano verso la Croce, provenienti da una nave in balia delle onde. Le mani rappresentano un segno di accoglienza del cristiano verso il prossimo e l'assistenza a coloro che sono in difficoltà, abbandonati al loro destino. La barca rammenta il drammatico racconto del naufragio dell'Apostolo Paolo sull'isola di Malta e l'accoglienza riservata dai maltesi all'Apostolo e ai naufraghi.

A Malta Jorge Mario Bergoglio pronuncerà cinque discorsi, tutti in italiano. Ad accompagnare il Pontefice in questo viaggio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, l'arcivescovo Edgar Pena Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Presente anche il cardinale maltese Mario Grech, segretario generale del Sinodo di Vescovi, nato a Qala, vescovo di Gozo tra il 2005 e il 2019, oltre che presidente della Conferenza episcopale maltese tra il 2013 e il 2016. Nel 2017 papa Francesco recapitò, caso più unico che raro per l'omicidio di una singola persona, peraltro non particolarmente vicina alla Chiesa cattolica, un telegramma di cordoglio per la tragica morte della giornalista d'inchiesta Daphne Caruana Galizia, uccisa da un autobomba. Francesco in quell'occasione espresse la sua vicinanza al popolo maltese, più che mai in quel momento difficile.

"Nel momento in cui lascio il territorio italiano per recarmi in visita pastorale a Malta, Paese di luminosa bellezza al centro del Mediterraneo, nonché porto millenario di molteplici approdi e partenze, nella gioia di incontrare i fratelli nella fede e le persone del luogo, a Lei, signor presidente, e all'intero popolo italiano, rivolgo i più cordiali saluti, a cui unisco fervidi auguri di serenità e di pace", scrive Papa Francesco nel consueto telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la partenza.

Prima di lasciare Casa Santa Marta il Pontefice ha incontrato alcune famiglie di rifugiati dall'Ucraina ospitate dalla Comunità di Sant'Egidio, insieme all'Elemosiniere. Tra loro: una mamma di 37anni con due bambine, di 5 e 7 anni, arrivati in Italia da Leopoli circa 20 giorni fa. La bambina piccola ha subito un intervento cardiologico ed è sotto controllo medico a Roma. Due mamme, cognate, con i 4 figli, di età tra i 10 e i 17 anni: ospitati in un appartamento offerto da una signora italiana, vengono da Ternopil e sono arrivati a Roma anche loro poco più di 20 giorni fa. I minori delle due famiglie frequentano la scuola a Roma. La terza famiglia è arrivata a Roma da tre giorni, passando per la Polonia. Sono 6 persone, vengono da Kiev: madre e padre, con tre figli, di 16, 10 e 8 anni, e la nonna di 75 anni. Anche loro vivono in una casa offerta da un'italiana per l'accoglienza ai profughi.

Dopo la cerimonia di benvenuto presso lo scalo aereo maltese, Francesco renderà, alle 10.50, la visita di cortesia al presidente della Repubblica maltese nella "Ambassadors' Chamber" del Palazzo del Gran Maestro a La Valletta. Alle 11.35 è previsto l'incontro con il primo ministro Robert Abela, appena rieletto, nella "Pages' Chamber". A seguire lle 11.50, l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico nella "Grand Council Chamber", sempre nello stesso Palazzo, durante il quale il pontefice pronuncerà il primo discorso. Il pontefice rientrerà in Vaticano alle ore 19.40 di domenica.