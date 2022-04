Papa Francesco lava i piedi a 12 detenuti: di nuovo in presenza le celebrazioni per la Pasqua

Enntrano nel vivo le celebrazioni del momento più importante dell'anno per i cattolici, un “Tempo Forte”, come viene definito, e lo fanno trainate da Papa Francesco nel suo continuo viaggio alla ricerca degli ultimi. Il Papa, nel pomeriggio, presiederà la messa in Coena Domini, con il rito della Lavanda dei Piedi, con i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Borgata Aurelia di Civitavecchia. Come ormai è divenuto tradizione, Bergoglio laverà i piedi a dodici detenuti. La visita , spiegano in Vaticano, è considerata una "privata".

Il Papa è arrivato nel carcere di Civitavecchia

Papa Francesco, a bordo di una Fiat 500L bianca, è arrivato al carcere di Civitavecchia, in occasione del Giovedì Santo. Negli anni scorsi papa Francesco ha celebrato più volte il rito della lavanda dei piedi in un carcere. A Roma in quello minorile di Casal del Marmo nel 2013, a Rebibbia nel 2015 e a Regina Coeli nel 2018. E poi in quello di massima sicurezza di Paliano (Frosinone) nel 2017 e a Velletri nel 2019. A causa delle restrizioni imposte dal Covid, il rito è stato sospeso nel 2020 e nel 2021.

Si noti: le carceri italiane sono state tra i luoghi più colpiti dal covid, che ha aggiunto sofferenza a situazioni già di forte disagio. Il gesto di Bergoglio quindi ha un doppio significato.

Le celebrazioni per la Pasqua

Dopo due anni segnati dalla pandemia, che hanno visto piazze vuote chiese semivuote e messe in streaming, le celebrazioni della Pasqua di Papa Francesco tornano alla normalità. Questa mattina il Pontefice ha celebrato la Messa Crismale alle 9.30 in San Pietro, con i patriarchi, i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi e i presbiteri presenti a Roma. Nel pomeriggio la lavanda dei piedi a 12 detenuti del carcere di Civitavecchia.

Domani, Venerdì Santo la celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Papa, avrà inizio alle 17 nella Basilica vaticana. Il momento più significativo sarà quando la croce, alla tredicesima stazione, sarà portata da russi e ucraini insieme. Una scelta che ha suscitato le perplessità di molti, soprattutto in Ucraina, ma che Bergoglio ha voluto mantenere per il suo altissimo valore simbolico, in un momento in cui la guerra scatena la morte nel cuore dell'Europa e a lui viene chiesto di compiere una visita a Kiev dal forte valore profetico.

Sarà il predicatore della Casa pontificia, il cardinale Raniero Cantalamessa a pronunciare l'omelia. Il Papa si recherà in serata al Colosseo per la Via Crucis che avrà inizio alle ore 21.15. La croce sarà portata da undici famiglie, una coppia di giovani sposi, una di sposi anziani e una coppia di nonni. Sono loro che hanno preparato le meditazioni che si ispirano ai diversi percorsi di vita spesso visitati dal dolore o vissuti nella generosità della missione, dell'assistenza a genitori malati o a figli disabili.

La Veglia pasquale nella notte santa, la "madre di tutte le Veglie", sarà presieduta da Francesco il 16 aprile, Sabato Santo, a partire dalle ore 19.30 nella Basilica Vaticana. Quest'anno durante la Veglia verranno amministrati anche alcuni Battesimi e Cresime a persone adulte.

Sarà Piazza San Pietro, invece, rivestita dalle decorazioni floreali donate dai fioristi olandesi, lo scenario della solenne Messa del giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, presieduta da Papa Francesco alle 10. Al termine, alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica, il Papa darà la Benedizione "Urbi et Orbi".

Infine, il 18 aprile, Lunedì dell'Angelo il Papa reciterà il Regina Caeli alle 12, ma tornerà in Piazza san Pietro alle 18 per l'incontro con le ragazze e i ragazzi che partecipano al Pellegrinaggio degli adolescenti organizzato a Roma dalla Chiesa italiana.

"Dopo questi mesi di vita incerta, sarà il primo ritorno di un incontro del Papa in Piazza San Pietro e mi sembra particolarmente bello che questo possa avvenire con i ragazzi di quella fascia d'età che molto hanno patito. Abbiamo bisogno di segni di speranza", aveva detto, presentando l'evento, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei.