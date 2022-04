Papa Francesco: "Non posso inginocchiarmi, ho il male della suora"

“Dopo la foto vi saluterò, ma devo farlo seduto non in piedi, perchè mi fa male il ginocchio. È il male di un tempo, che una volta si chiamava 'male della suora', perchè pregavano in ginocchio e si ammalavano”.

Sono bastate queste parole di Papa Francesco, al termine di un’udienza ai partecipanti del Convegno della Solidarietà Internazionale Trinitaria, in cui ha svelato alcuni dettagli sul suo stato di salute, per suscitare curiosità e attenzione su questa patologia.

Papa Francesco ha rassicurato i suoi fedeli dicendo: “Questo guarirà, ma intanto dobbiamo fare le cose bene". Ma la sua ammissione confidenziale è subito diventata notizia e su vari siti di informazione è partita la corsa a spiegare sintomi e cure per questo disturbo che sembra colpire più frequentemente chi trascorre molto tempo inginocchiato su superfici dure.