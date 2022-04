Papa: "Guerra distrugge non solo gli sconfitti, anche i vincitori"

"Le lacrime di Maria sono un segno del pianto di Dio per le vittime della guerra che sta distruggendo non solo l'Ucraina, ma tutti i popoli coinvolti nella guerra: perché la guerra distrugge non solo il popolo sconfitto, distrugge anche il vincitore, e chi guarda con occhi superficiali. La guerra distrugge tutti. Al suo Cuore immacolato abbiamo affidato la nostra supplica, e siamo certi che la Madre l'ha accolta e intercede per la pace, lei che è la Regina della Pace". Lo ha detto papa Francesco durante l'udienza nella Sala Nervi ai partecipanti al pellegrinaggio della Comunità pastorale "Madonna delle Lacrime" di Treviglio.

“C'è bisogno di giovani che sappiano vedere la necessità dei più deboli”

"Oggi abbiamo bisogno di persone, in particolare di giovani, che abbiano occhi per vedere le necessità dei più deboli, un cuore grande che li renda capaci di spendersi totalmente" ha detto poi il Pontefice incontrando alcuni giovani in occasione del Convegno missionario giovanile, sul tema "Back to the COMIGI: La missione riparte dal futuro'. "Gesù - osserva Francesco- ci dà la forza per alzarci e ci chiede di sottrarci alla morte del ripiegamento su noi stessi, alla paralisi dell'egoismo, della pigrizia, della superficialità. Queste paralisi sono un po' dappertutto. E sono quelle che ci bloccano e ci fanno vivere una fede da museo, non una fede forte, una fede più morta che viva".