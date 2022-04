Partito oggi il crowdfunding della Clivense, in meno di 1 ora raggiunto l'obiettivo minimo

Una partenza molto positiva. Con l'obiettivo minimo di raccolta di 150mila euro raggiunto poco più di 45 minuti. Come anticipato da rainews.it e RaiNews24, oggi è la giornata del via al crowdfunding della Clivense, la società di calcio fondata da Sergio Pellissier appena 8 mesi fa. Ora il team tenta il salto di qualità chiamando a raccolta i tifosi e gli appassionati.

Nel momento in cui scriviamo, la raccolta - cominciata alle ore 13 - ha sfondato quota 200mila euro con 100 sottoscrittori. Una media di 2mila euro di investimento a testa, anche se va detto che le cifre più ingenti sono state messe dai primi sottoscrittori, poi via via il valore della quota acquistata si è ridotta. Del resto, come dichiarato dalla Clivense, l'obiettivo è rivolgersi proprio alla clientela diffusa, e anche per questo la quota minima è di appena 250 euro.

"È bellissimo - ha commentato alla fine della prima giornata Sergio Pellissier - perché significa che abbiamo spiegato bene il senso e il valore di questo progetto. Sogno il giorno in cui nel nostro centro sportivo potremo vederci tutti quanti è stringerci la mano, da soci. Al momento mi limito ad un ‘’Benvenuti, compagni di viaggio! Ora rimbocchiamoci le maniche!’’.

Il crowdfunding sarà aperto altre 8 settimane: fino al 27 giugno.

L'altro fondatore della Clivense, Enzo Zanin, ha sottolineato che “le richieste per ora sono molte ma è chiaro che dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a convincere chi, magari, non ha ancora conosciuto il nostro progetto".