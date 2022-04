Partygate durante il lockdown: multe per Johnson e Sunak. Il premier si scusa ma non si dimette

Multe in arrivo per il premier britannico Boris Johnson e per il suo ministro delle Finanze, Rishi Sunak. Scotland Yard ha così deciso di infliggere anche a loro sanzioni perché coinvolti nel Partygate, lo scandalo politico nel Regno Unito che ha rivelato feste e raduni da parte di membri del governo tenuti durante la pandemia di Covid 19, quando gli assembramenti erano vietati. Lo ha annunciato una portavoce di Downing Street oggi.

Boris Johnson ha presentato le sue "piene scuse" per aver violato le restrizioni durante la pandemia di coronavirus ma ha escluso di voler presentare le sue dimissioni, come richiesto dall'opposizione. "In tutta sincerità, in quel momento non pensavo potesse trattarsi di una violazione delle regole", ha detto il capo del governo in un video diffuso dai media britannici, precisando di aver pagato la multa inflitta dalla polizia. "Voglio poter continuare fino in fondo il mio mandato e occuparmi dei problemi che il Paese sta affrontando, assicurandomi di fornire ciò che la gente si aspetta. Questa è la mia priorità", ha spiegato.

C’è anche il nome della consorte di Boris Johnson, Carrie, tra le persone multate. Lo ha confermato una portavoce, rendendo pubblico il coinvolgimento anche della first lady - pur non trattandosi di un’esponente di governo – “nel rispetto della trasparenza”.

Il leader dell’opposizone laburista britannica, Keir Starmer, ha invocato via Twitter le dimissioni del premier Johnson e del suo ministro Sunak. Starmer aveva già sollecitato nei mesi scorsi Johnson a farsi da parte, accusandolo di aver mentito in parlamento sullo scandalo. Richiesta di dimissioni che è stata subito respinta dal premier, come si è detto.