Pasqua di scontri in Terra Santa, sassaiole sui bus dei pellegrini, 9 arresti

Il luogo di culto, patrimonio dell'Unesco, simbolo delle tre religioni: cristiana, islamica ed ebrea, è gestito formalmente dalla Fondazione Waqf di Gerusalemme, dall'Organizzazione per la cooperazione islamica così come dall'Autorità nazionale palestinese che si è scagliata contro quella che ha definito "una seria escalation e una dichiarazione di guerra". Gli ebrei hanno però diritto di accesso al Tempio.

Il sito è il terzo più sacro dell'Islam e il più sacro per gli ebrei, che lo chiamano il Monte del Tempio ed è quindi conteso durante il periodo delle feste religiose. Oggi è domenica delle Palme per gli ebrei, domenica di Pasqua per i cristiani, feste che coincidono quest'anno con il Ramadan islamico cominciato il 2 aprile e che terminerà il 2 maggio. Un Ramadan difficile segnato da diversi attacchi in tutto il paese, specialmente in Cisgiordania, scontri che dalla Spianata delle Moschee sono entrati fin dentro la Moschea di al-Aqsa . Fino ad oggi sono 21 le persone che ci hanno rimesso la vita, tra cui 14 palestinesi.

Giovani manifestanti palestinesi hanno preso a sassate un autobus che portava visitatori ebrei sul posto non lontano dalla Spianata: cinque passeggeri sono stati feriti in modo lieve dalle pietre e dalla schegge dei vetri rotti. Poco dopo la polizia israeliana è entrate sulla Spianata per contrastare - ha spiegato - i manifestanti palestinesi che volevano impedire l'ingresso al posto a visitatori ebrei.

Domenica di Pasqua segnata da tensione e scontri in Terra Santa. Anche oggi le forze dell'ordine israeliane sono entrate nel complesso della Spianata delle Moschee, nella Città Vecchia di Gerusalemme, per sgombrare e impedire l'ingresso ai palestinesi che raccoglievano pietre ed erigevano barriere improvvisate nel tentativo di bloccare i visitatori ebrei. Lo riporta il Times of Israel.

La scorsa settimana tre israeliani sono stati uccisi quando un palestinese ha aperto il fuoco in un bar in una delle strade più frequentate di Tel Aviv. Le Forze di Difesa Israeliane sono intervenute in Cisgiordania, a Jenin e a Nablus. 14 le vittime in 4 attentati palestinesi in poco più di 2 settimane. Scontri che sono continuati in tutti i territori palestinesi, estendendosi anche a Rafah, a Gaza e a Ramallah gli abitanti hanno indetto uno sciopero generale in protesta per le uccisioni. Il governo israeliano ha imposto un coprifuoco in tutta la Cisgiordania.

La guerriglia di questi giorni tra israeliani e palestinesi sulla Spianata riporta alla memoria l'anno scorso quando scontri violenti segnarono l'inizio di una lunga scia di sangue in Terra Santa, cosa che preoccupa la comunità internazionale.

"La Tunisia condanna le pratiche offensive delle autorità di occupazione e dei coloni nei territori palestinesi occupati, in particolare a Jenin, Betlemme, Bab al-Amoud e al Quds (Gerusalemme)". Lo si legge in una nota del ministero degli esteri di Tunisi, in riferimento agli scontri avvenuti sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, che "denuncia anche la violazione della santità della moschea di Al-Aqsa, gli attacchi ai fedeli e la profanazione dei luoghi santi durante il mese di Ramadan", si legge nella nota.

Anche l'Iran si è fatto sentire: Teheran ha puntato il dito contro quei paesi arabi che hanno normalizzato le relazioni con Israele - Emirati, Bahrein e Marocco - tornando ad accusarli di "tradimento". Lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in una telefonata con il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo riferisce l'agenzia Tasnim.

Gli Stati Uniti, si legge in una nota della Casa Bianca, "sono fermamente e risolutamente con Israele di fronte a questa minaccia terroristica e a tutte le minacce allo Stato di Israele. I leader hanno discusso dell'importanza delle intese nella regione, come esemplificato dagli Accordi di Abramo e dal Vertice del Negev, nella promozione della sicurezza e nel miglioramento della vita delle persone in tutto il Medio Oriente".