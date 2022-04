Pasqua e Pasquetta anche quest'anno all'insegna della variabilità

Pasqua e Pasquetta 2022 anche quest'anno all'insegna del rischio “ombrello”.

Nel dettaglio queste le previsioni per i prossimi giorni:

Domani, 17 aprile:

Nord: annuvolamenti mattutini sulle aree alpine centroccidentali con qualche debole fenomeno associato, in assorbimento nel pomeriggio; altrove condizioni di tempo stabile, salvo locali addensamenti attesi al mattino sulle restanti zone di Liguria, Piemonte e Lombardia, nonché sui rilievi del Triveneto.

Centro e Sardegna: prevalenza di cielo sereno su Sardegna, Toscana e Lazio centrosettentrionale mentre annuvolamenti diffusi interesseranno Marche, Umbria, restante territorio laziale ed Abruzzo, anche con locali deboli precipitazioni quest'ultimo, nevose oltre i 900-1.000 metri; seguirà un miglioramento pomeridiano anche su queste zone, con ampi rasserenamenti.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso sull'intero settore con piogge e rovesci sparsi, più diffusi e frequenti sulle regioni tirreniche ed in particolare su Sicilia e Calabria, dove le precipitazioni potranno assumere anche carattere temporalesco e saranno nevose sui rilievi calabresi oltre i 1.000-1.200 metri; dalla serata atteso un miglioramento su Molise, Campania centrosettentrionale e Puglia con parziali schiarite.

Temperature: minime senza variazioni o in lieve rialzo su Puglia, Basilicata ionica e Sicilia sudorientale; stazionarie su Sardegna meridionale e Sicilia occidentale; in generale flessione sul resto d'Italia, più decisa al centro-nord. Massime stazionarie su Trentino-Alto Adige, nord Veneto e Sicilia sudorientale; in sensibile diminuzione sul resto d'Italia.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi di burrasca sulle regioni centro-meridionali, nonché sulle aree costiere nord adriatiche al mattino; deboli orientali sul resto dell'emilia-romagna e variabili sul rimanente settentrione.

Mari: da poco mossi a mossi sotto costa mar Ligure e Tirreno orientale; generalmente molto mossi i restanti mari, localmente agitato il Tirreno centromeridionale - settore ovest, e lo Ionio al largo dalla sera.

Lunedì 18 aprile.

Nord: condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo lievi locali annuvolamenti sulle aree alpine, più diffusi in serata su quelle occidentali, altoatesine, venete e friulane.

Centro e Sardegna: prevalenza di cielo sereno o temporaneamente velato nel pomeriggio, ma solo sulle regioni peninsulari; da fine giornata, attesi innocui addensamenti bassi e stratiformi sul settore centrosettentrionale dell'isola.

Sud e Sicilia: al mattino molte nubi compatte su Calabria e Sicilia orientale con deboli precipitazioni associate, anche nevose sui rilievi calabresi oltre i 1.000 metri; seguirà un graduale miglioramento con aperture sempre più ampie sulle relative aree dell'isola; sul resto del meridione ampio e prevalente soleggiamento con passaggi di nubi alte e sottili poco significative; qualche annuvolamento più consistente potrà interessare solo dalla sera la Sicilia tirrenica.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Alto-Adige, Veneto centrosettentrionale, pianura friulana, coste romagnole, rilievi tosco-emiliani e nord Marche; in diminuzione sul resto d'Italia, più decisa su Sardegna, Lazio e regioni tirreniche meridionali; massime in aumento su Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, nord Lazio, regioni centrali adriatiche, Molise e Basilicata ionica; in flessione su Liguria, rilievi friulani, Puglia, Calabria meridionale, Sicilia occidentale e sudorientale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi di burrasca su Abruzzo e regioni meridionali, Sicilia compresa; deboli o localmente moderati intorno nord sul resto del Centro e Sardegna; deboli dai quadranti meridionali su Liguria e regioni nord adriatiche, variabili sul rimanente settentrione.

Mari: da molto mosso a localmente agitato fino a sera lo Ionio; molto mosso lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi Tirreno ed Adriatico centromeridionali; mossi mar e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi nord Tirreno ed alto Adriatico; poco mosso il mar Ligure.