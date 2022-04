Pasqua, riparte il turismo: circa 15 milioni in viaggio tra italiani e stranieri nel week end

Città d'arte, mare e campagna, si torna a viaggiare dopo due anni di pandemia. Circa 15 milioni tra italiani e stranieri stanno trascorrendo il week end di Pasqua in viaggio. Sono i numeri dell'indagine di Cna Turismo e Commercio condotta tra i propri associati in tutta Italia. Considerate le tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina, la meta preferita resta il Belpaese scelta dal 95% degli italiani, con quasi uno su tre (29%) che resterà addirittura all’interno della propria regione di residenza, con una vacanza quasi a km 0. Viaggi che continueranno nel prossimo ponte del 25 aprile per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 5,5 miliardi.