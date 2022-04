Pasquetta: pic- nic e gite fuori porta per 4 italiani su 10

Al mare, in montagna o in campagna, fuori o dentro la città, non importa la meta ma il desiderio di trascorrere una giornata di svago e all’aperto. Quasi quattro italiani su dieci (39%) hanno scelto di fare un pic-nic o una gita fuori porta nel rispetto della tradizione del lunedì di Pasquetta. Emerge da un’analisi di Coldiretti/Ixè che evidenzia la voglia di evasione dei cittadini dopo due anni caratterizzati dalle misure di restrizione imposte dalla pandemia.

Non a caso proprio le gite fuori porta sono in cima alla classifica delle mete preferite per la Pasquetta 2022. Il 36% degli italiani ha deciso infatti di trascorrere le festività pasquali a casa propria per rilassarsi e un 20% ha pensato di far visita a parenti e amici.

Tra i piatti più gettonati per il lunedì dell'Angelo ci sono, sottolinea la Coldiretti, lasagne, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate a base di carne, pesce e verdure. Non mancano però polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia.

Il menù in molti casi è a base degli avanzi di Pasqua per la quale gli italiani, stima la Coldiretti, hanno speso circa 1,8 miliardi di euro, il 25% in più rispetto allo scorso anno, sia per effetto dei rincari ma anche della voglia di convivialità con le tavolate che si sono allungate ad una media di sei persone, 2 in più rispetto al 2021.

Oltre 350mila persone hanno scelto un agriturismo per il pranzo di Pasquetta, per trascorrere una giornata lontano dalle città, nel verde, ma senza rinunciare alla comodità dell'ospitalità delle aziende di campagna.

Molte delle 25mila aziende agrituristiche presenti in Italia infine, si sono attrezzate per la giornata con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per pic-nic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero di Campagna Amica.