Pensa di avere una relazione con una modella brasiliana: pallavolista truffato per 600mila euro

Pensava fosse amore, invece era una truffa. La vittima, un uomo di 42 anni, pallavolista di professione, era stato convinto di avere una relazione sentimentale a distanza con una modella brasiliana, con l'alias Maya Mancini, e le aveva elargito nell'arco di circa 15 anni oltre 600mila euro. Invece poi si è accorto di essere stato vittima di una truffa perpetrata nel tempo e dopo la denuncia, la Guardia di finanza di Monza, su delega della Procura di Monza, ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di due donne, accusate di truffa aggravata e continuata.

Secondo le indagini, una delle due indagate, agendo sotto falso nome e con l'aiuto di un'amica fidata del truffato, ha instaurato e coltivato un rapporto telefonico costante con l'uomo, fino a convincerlo dell'esistenza della relazione e mostrando via social foto ritraenti una nota modella realmente esistente. La truffa è stata scoperta dalla redazione de “Le Iene”. Maya avrebbe avuto contatti virtuali con lui mostrandosi via web con la foto di Alessandra Ambrosio, vera top model brasiliana, ex testimonial di Victoria’s Secret. Poi lo ha indotto a contribuire a presunte spese mediche e all'acquisto di beni di prima necessità.

Nel corso dell'indagine sono state ricostruite circa 1.400 transazioni attraverso le quali il pallavolista ha trasferito tra il 2008 e il 2021 sui conti della donna le somme di denaro, oltre a provvedere all'acquisto di un'auto. Parte delle somme sono state quasi esclusivamente utilizzate dalla finta fidanzata, e circa 90mila euro sono stati girati alla complice, residente in Brianza.

In accoglimento della proposta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura di Monza, il gip ha adottato il provvedimento fino a concorrenza di circa 74 mila euro, corrispondente all'importo del profitto di truffa non ancora prescritto ai fini penali.

“I soldi e le proprietà cautelate sono - sottolineano gli investigatori del comando provinciale della Guardia di finanza di Monza - il profitto illecito di una presunta truffa aggravata e continuata. Il giocatore di volley è stato suggestionato dalla relazione sentimentale a distanza con la presunta top carioca Maya Mancini - si spiega - ma in realtà dietro a quel volto sudamericano si nascondeva una delle due indagate che grazie al concorso di un'amica fidata del truffato, ha, con artifici e raggiri, dapprima instaurato e coltivato un rapporto telefonico costante, mostrando via social anche foto di una nota modella realmente esistente. Poi l'uomo è stato indotto a contribuire alle spese mediche che servivano per a far fronte a gravi patologie sofferte (di fatto inesistenti). Ma anche per superare presunte difficoltà finanziarie che avrebbero impedito alla ragazza anche l'acquisto di beni di prima necessità”.

Chi è Roberto Cazzaniga

È un pallavolista italiano. La sua carriera è iniziata nel 1995 nella Pro Victoria Monza. Promosso in prima squadra, ha disputato il campionato di Serie B2 nelle annate 1997-98 e 1999-00. Successivamente, ha intrapreso il percorso professionistico nel Milano, in Serie A1, poi il Ducato, la Gabeca di Montichiari e la Reima Crema, club nel quale ha giocato per 5 stagioni in A2. Passato al Segrate, ha proseguito nella New Mater di Castellana Grotte tornando in A1.

Nel 2006, sono iniziate le prime convocazioni in Nazionale, con cui ha conquistato la medaglia d’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo nel 2009. Oggi gioca nella New Mater Volley di Castellana Grotte che milita nel campionato di Serie A2.