Per Bankitalia la guerra rappresenta un fattore di eccezionale incertezza

Un quadro allarmante quello rappresentato nell'ultima audizione svolta dai funzionari di Bankitalia presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Siamo tutti consapevoli che la guerra in Ucraina è un fattore di eccezionale incertezza entrato su un quadro macroeconomico già offuscato da strozzature settoriali, tensioni inflazionistiche e dal riacutizzarsi della pandemia", ha detto Fabrizio Balassone, Capo Servizio Struttura Economica della Banca d'Italia, che ha parlato in merito all'esame del Documento di economia e finanza 2022 che traccia il percorso per gli ottimi anni.

Per Bankitalia, "in questo contesto le previsioni economiche hanno una incertezza molto ampia e possono invecchiare in tempi molto rapidi", molti sono gli elementi di rischio, come i prezzi dell'energia, l'acutizzarsi del conflitto, ma anche la nuova ondata della pandemia. Effetti che pesano su famiglie e imprese ma anche, ad esempio, sul turismo russo che era un'importante voce negli incassi.