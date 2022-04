Per la prima volta il sindacato entra in Amazon. Grazie alla battaglia di un lavoratore licenziato

Sugli 8.325 aventi diritto al voto, 3.654 hanno votato a favore del sindacato e 2.131 contro solo 67 i voti contestati dando alla neonata Amazon Labour Union un sostegno sufficiente per ottenere una vittoria. Secondo il National Labor Relations Board, che sta supervisionando il processo, 2.131 lavoratori – ovvero il 45% – hanno rifiutato l'offerta sindacale. I 67 scrutini contestati da Amazon o dall'ALU non sono stati sufficienti per influenzare il risultato.

Venerdì a Staten Island , New York, è stata una giornata storica per i lavoratori di Amazon che hanno votato per il sindacato. Uno sforzo organizzativo che ha segnato un successo, negli Stati Uniti, nella storia del gigante della vendita al dettaglio e consegnato una vittoria inaspettata a un gruppo nascente che ha alimentato la spinta sindacale.

I funzionari federali hanno affermato che i risultati del conteggio non saranno definitivi fino all’8 aprile termine entro il quale le due parti (Amazon e ALU) possono presentare ricorsi. La vittoria è stata una battaglia in salita per il gruppo indipendente, composto da ex e attuali lavoratori che mancava del sostegno ufficiale di un sindacato consolidato. Chris Smalls venerdì è uscito dall'edificio della NLRB a Brooklyn con altri organizzatori sindacali, agitando i pugni saltando e cantando "ALU". Smalls ha salutato la vittoria come una chiamata alle armi per altri lavoratori Amazon in tutta l'azienda in espansione. Smalls spera che il successo a New York incoraggerà i lavoratori di altre strutture a lanciare le proprie campagne organizzative. Anche il suo gruppo sposterà presto la propria attenzione su un vicino magazzino Amazon a Staten Island, dove sono previste elezioni sindacali separate per la fine di aprile.

La portavoce dell'NLRB Kayla Blado ha osservato che l'agenzia indipendente è stata autorizzata dal Congresso a far rispettare il National Labor Relations Act. "Tutte le azioni esecutive dell'NLRB contro Amazon sono state coerenti con quel mandato del Congresso", ha affermato. Mark Cohen, direttore degli studi al dettaglio presso la Columbia University, ha affermato di non vedere come i lavoratori beneficeranno di una struttura di Amazon sindacalizzata e ha definito fuorviante la spinta generale a sindacalizzare le aziende. Ha affermato che Amazon è un'azienda "altamente disciplinata e irreggimentata" disposta a pagare salari premium e buoni vantaggi, ma richiede anche un'enorme produzione dai suoi lavoratori che lavorano su turni di 10 ore. "Amazon non cambierà la sua cultura perché c'è ora un sindacato in mezzo a loro", ha detto Cohen. "Potrebbero essere costretti a lasciare che le persone lavorino otto ore, ma quelle persone guadagneranno meno".