Pescara, caccia alla dipendente con il ciclo: Conad licenzia la direttrice del punto vendita

"Non possiamo accettare un comportamento come quello che, purtroppo, abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici del punto vendita Conad in Via del Circuito a Pescara. Di conseguenza abbiamo deciso di escludere la proprietaria-direttrice dal sistema cooperativo della catena di supermercati e di procedere alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Daremo in ogni caso continuità alle attività del punto vendita garantendo il servizio ai clienti e il lavoro ai collaboratori."

Con questo comunicato a firma di Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato della Cooperativa Conad Adriatico, il gruppo mette fine alla collaborazione con la direttrice del punto vendita, finita sulle pagine della cronaca perchè protagonista di una umiliante ‘caccia’ alla dipendente con il ciclo, per scovare chi avesse lasciato un assorbente fuori dal cestino, nel bagno del punto vendita del circuito.

La caccia alla dipendente con il ciclo

A ripercorrere la vicenda con noi è Urbano Davide, segretario provinciale Filcams-Cgil, il sindacato che tutela lavoratori e lavoratrici dipendenti del commercio, alberghi e pubblici esercizi.

“L'episodio risale al 14 aprile scorso. Noi siamo stati contattati qualche giorno dopo -racconta- da alcune dipendenti del punto vendita Conad che ci hanno riferito quanto accaduto e, soprattutto, ci hanno fatto ascoltare il vocale che la responsabile dell’esercizio aveva inviato ai capo reparto in cui, esplicitamente diceva: ‘Voglio il nome di chi oggi ha il ciclo mestruale ok? Sennò gli calo le mutande io’.

L'assorbente ritrovato -specifica Davide- era chiuso nella sua bustina e dimenticato sullo scarico, a mio avviso senza alcuna premeditazione”.

“Immediatamente quel 14 aprile -continua a riferirci il segretario Filcams-Cgil Pescara- il vocale viene inoltrato a tutti i capireparto del Supermercato poi, a seguire, arriva un altro messaggio non della direttrice, ma di un caporeparto, in cui si riporta un elenco di 12 lavoratrici in servizio quel giorno e le si ‘invita’ a far uscire il nome di chi ha lasciato l'assorbente, altrimenti ci sarebbero state lettere di contestazione e probabilmente difficoltà a rinnovare i contratti a termine”.