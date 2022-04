Cinque milioni di api lasciate morire sotto il sole cocente durante uno scalo aereo ad Atlanta

Più di cinque milioni di api sono state lasciate morire sotto il sole cocente, dopo che una spedizione della Delta Airlines, diretta in Alaska, è stata dirottata e lasciata su una pista calda ad Atlanta. Con un peso di circa 363 Kg, le 200 casse di api da miele sono state la prima di due spedizioni inviate da Sacramento, in California, ad Anchorage, in Alaska. Lì, più di 300 apicoltori le stavano aspettando per impollinare i frutteti di mele. In precedenza, altre spedizioni erano già arrivate in Alaska, con voli Delta Airlines, ma questo viaggio è stato deviato.

A quanto riportato dal New York Times, non ci sarebbe stato posto sul volo diretto a Seattle e questo avrebbe causato il reindirizzamento verso l'hub Delta ad Atlanta, lo scorso venerdì, dove le api avrebbero dovuto sostare in attesa di arrivare ad Anchorage il giorno successivo.

Le api sarebbero state inizialmente messe in un frigorifero, ma poi tirate fuori a causa della fuga di alcune di loro dalla cassa e lasciate sull'asfalto, a una temperatura di circa 28 gradi e mezzo.

Dopo aver inviato un esperto locale per esaminare gli insetti, sembrerebbe che le piccole produttrici di miele sarebbero state messe a testa in giù, senza accesso al cibo e, per questo motivo, milioni di esemplari sarebbero morti.

Le api sopravvissute a questa prima spedizione, delle due ordinate dall'apicoltore dell'Alaska Sarah McElrea ad un distributore in California, sono state regalate e ora c’è preoccupazione per la seconda.

McElrea ha raccontato di essersi allarmata quando la spedizione non era arrivata ad Atlanta in tempo per prendere il volo in coincidenza. Il giorno successivo - ha detto – la compagnia Delta, che avrebbe definito la "situazione sfortunata", le avrebbe raccontato che essendo fuggite alcune api i lavoratori si sarebbero trovati costretti a mettere le casse fuori dalla stiva.

La portavoce di Delta, Catherine Morrow, ha affermato via mail che la compagnia aerea "è stata informata della situazione della spedizione e ha rapidamente coinvolto i team interni appropriati per valutare la situazione e ha intrapreso un'azione immediata per garantire che eventi di questa natura non si verifichino in futuro”.

Morrow ha poi detto che la Delta si è scusata con McElrea (che gestisce un'azienda chiamata Sarah's Alaska Honey e che ha affermato di aver ricevuto molte volte precedenti spedizioni di api mellifere con la compagnia in questione) che, avendo perso api per un valore di 48.000 dollari, si augura un risarcimento. Delta ha specificato che, secondo loro, il carico dello scorso fine settimana non si adattava all'aereo e che per questo sarebbe stato dirottato.