Piazza Affari, finale in netto calo. Balzo del prezzo del gas

Le borse europee hanno tirato il freno a mano dopo l'apertura dei mercati americani. Tra i listini principali Londra +0,08%, Francoforte -1,20%, Parigi -0,54%.

L'indice Ftse Mib di Milano ha chiuso in netto calo, -0,95%. A metà mattina saliva di circa mezzo punto percentuale. E' finito dunque il tentativo di rimbalzo dopo il calo dell'1 e mezzo per cento di ieri, che era stato un riflesso dei timori di nuovi lockdown in Cina.

Timori che hanno fatto scendere i listini cinesi ieri e oggi e che ieri avevano portato il petrolio Brent di poco sotto i 100 dollari al barile, per poi chiudere a 102. Recupero continuato anche oggi, ora il prezzo è poco sopra i 104 dollari.

Giornata movimentata anche per il gas scambiato ad Amsterdam: oggi è stato in calo per larga parte del giorno, sul finale nuovo balzo, a 98,2 euro al megawattora, dopo che il sito Onet.pl ha scritto che la Russia ha deciso di interrompere le consegne di gas alla Polonia.

A Wall Street ieri c'era stato un forte recupero sul finale di seduta. Oggi invece il calo è netto, soprattutto per il Nasdaq dei titoli tecnologici, +-3%. Sono i titoli più penalizzati da una sempre più probabile accelerazione nel rialzo dei tassi da parte della banca centrale americana. Questa sera ci saranno i dati trimestrali di Google e Microsoft.

Intanto si registra il calo di Twitter, -2,90%. Ieri il titolo era salito del 5,66% dopo il via libera del board all'offerta da 44 miliardi di Elon Musk, numero uno di Tesla. Oggi il prezzo dell'azione vale circa 50 dollari, si allontana dai 54,2 offerti dal numero uno di Tesla. Scende molto anche il titolo di Tesla, -9%.

Continua il calo dell'euro verso il dollaro. Ora un euro vale 1,066 dollari (-0,47%), si tratta del valore più basso dal marzo del 2020.