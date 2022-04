Piazza Affari trainata da Banco Bpm e Atlantia

Si è chiusa una settimana di forte volatilità sulle borse. Oggi a Milano +2,13% per l'indice Ftse Mib, miglior risultato in Europa. Negativo però il bilancio della settimana, -1,37%. Questo perché in settimana sono arrivate conferme sulla volontà della Fed, la banca centrale statunitense, di accelerare sul rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione. La tendenza negativa oggi a Wall Street rimane solo per il listino Nasdaq dei titoli tecnologici, -0,53%; positivo invece il Dow Jones (+0,70%). Sul fronte delle materie prime, gas in calo, a quota 103 euro al megawattora, meno 1,4%, in una settimana il prezzo è calato di circa 10 euro. Stabile il petrolio, a quota 101 dollari al barile. A Piazza Affari oggi Banco Bpm, +10,24%, dopo che ieri sera la francese Credit Agricole ha comunicato di aver acquistato il 9,18% di Banco Bpm, terzo gruppo bancario italiano. Non ha chiesto l'autorizzazione di salire oltre il 10%. Ma non è chiaro cosa succederà. Il gruppo un anno acquistò il Credito Valtellinese e prima di lanciare l'Opa entrò con una quota di circa il 5%. In evidenza anche Atlantia, +8,70 per cento. Edizione, holding della famiglia Benetton, si è detta pronta a una contro-Opa assieme al fondo Blackstone per rispondere all'offerta di due fondi e della ACS di Florentino Perez. Scende infine Tim (-0,93%): ieri il cda ha chiuso le porte al fondo KKR, che nei mesi scorsi si era detto pronto a comprare il 100% di Tim ma chiedeva di poter effettuare uno studio approfondito sui conti.