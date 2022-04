Pil e inflazione non spostano l’andamento positivo delle borse

Il prodotto interno lordo italiano negativo (-0,2%), ma migliore delle attese, non scuote la borsa. Gl’indici in Europa proseguono in rialzo dopo il forte progresso ieri di Wall Street grazie alle trimestrali. Milano cresce ora dello 0,59% a metà strada tra lo 0,80% di Francoforte e lo 0,16% di Londra.



Sul listino di Piazza Affari, Generali è praticamente piatta (+0,06%) dopo l’assemblea dei soci che ha dato la maggioranza alla lista del consiglio di amministrazione uscente, al termine di una battaglia di mesi per il controllo della società.



Sempre sotto i riflettori le materie prime con il gas naturale, scadenza giugno 2022, in leggero rialzo appena sotto i 100 euro al megawattora, mentre il petrolio Brent sale a ridosso dei 109 dollari al barile.



Sul fronte delle valute, recupera l’Euro dopo i minimi da cinque anni a questa parte segnati ieri sul Dollaro. Il cambio tra le due monete viene indicato a 1,0568.