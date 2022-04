Pilota russo di kart fa il saluto nazista dal podio

Campionato europeo junior di Kart. In pista il pilota russo Artyom Severyukhin conquista il primo posto. Quando sale sul podio sulla sua testa sventola la bandiera dell'Italia e risuona l'inno di Mameli perché, in seguito alle sanzioni per l'invasione dell'Ucraina, non può gareggiare sotto i colori della Russia.

E' in quel momento che il ragazzo, rivolgendosi a qualcuno nel pubblico, si tocca il cuore e poi fa il saluto nazista.

"Un comportamento deplorevole". Così il l'Automobile Club Italia ha espresso la "ferma condanna" per il comportamento del pilota. Ora per il 15enne Severyukhin si apre un procedimento disciplinare, e si valuta anche il ritiro della licenza italiana.

“Domani - scrive l'Aci, inviando anche un messaggio alla federazione ucraina - si terrà una giunta straordinaria per prendere provvedimenti urgenti riguardo al comportamentodeplorevole del pilota russo Artyom Severyukhin”.