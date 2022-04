Pio La Torre, Vincenzo Musacchio: "Oggi nessun politico si avvicina nemmeno lontanamente a lui"

Professore, chi era Pio La Torre?

Pio La Torre era un uomo coraggioso con un altissimo senso del dovere e del bene comune. Fu un ottimo politico e un eccellente sindacalista. Fu un acerrimo nemico della mafia e fu assassinato anche per il suo impegno e per il suo acume nel comprendere come poter colpire efficacemente la criminalità organizzata. Dobbiamo a lui l’introduzione nel nostro codice penale dell'art. 416-bis, il quale prevedeva per la prima volta nel sistema penale italiano il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. Ritengo che lo strumento più efficace da lui compreso ed elaborato fosse l’idea di confiscare i patrimoni di provenienza illecita mafiosa. Queste sue intuizioni gli costarono la vita.

L’hanno ucciso per il suo impegno antimafia?

Non solo per quello, ma anche per quello. Pio La Torre è stato ucciso per il suo impegno politico e per le sue idee contro la mafia. Fu il primo politico in Italia a intuire che non bastava contrastare la mafia mettendo in carcere i mafiosi, ma che era necessario colpire i loro patrimoni e le loro ricchezze. Bisognava confiscare, cioè togliere, sequestrare, i loro beni facendoli diventare di proprietà dello Stato e quindi ritornare alla società civile. Uno strumento di politica criminale, ma al tempo stesso anche di politica sociale.

Chi l’ha assassinato?

A questa domanda farei rispondere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che nell’ordinanza di rinvio a giudizio del Maxi Processo di Palermo così scrivevano: “Qui si parla di omicidi politici, di omicidi, cioè, in cui si è realizzata una singolare convergenza di interessi mafiosi e oscuri interessi attinenti alla gestione della cosa pubblica; fatti che non possono non presupporre tutto un retroterra di segreti e di inquietanti collegamenti che vanno ben al di là della mera contiguità e che debbono essere individuati e colpiti se si vuole veramente voltare pagina”. Nel giugno 2004 la Corte d'assise di Palermo, presieduta da Renato Grillo, condannò all'ergastolo Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese come esecutori materiali del delitto di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo. Sui mandanti del delitto le parole di Falcone e Borsellino direi che siano ampiamente illuminanti.

Lei ritiene che non sia stato soltanto un delitto di mafia?

Io ritengo non sia stato solo un delitto di mafia, ma anche di mafia. Ogni delitto mafioso va contestualizzato storicamente e politicamente e con l’uccisione di Pio La Torre si colpiva anche il suo partito (Partito Comunista Italiano) eliminando un ideologo di straordinarie qualità umane e intellettuali, un sostenitore irriducibile del dialogo tra le forze democratiche, un sindacalista di esemplare rettitudine morale. Il suo assassinio fu anche un delitto politico. La Torre aveva capito, in anticipo su tutti, già nei primi anni ’70 che c’erano collusioni forti tra politica e mafia e che la stessa si era spostata al Nord, che operava nell’economia e nella finanza. Fu il primo a parlare di “sistema di potere mafioso”, composto anche da uomini politici e da imprenditori.

Che cosa la colpisce della figura di Pio La Torre?

Il suo impegno concreto, non a chiacchiere, il suo coraggio che lo portava a esporsi in prima persona. Mi auguro che in tanti grazie a questa intervista parlino e approfondiscano la storia di quest’uomo e dei suoi valori e spero questi ultimi possano essere anche un esempio per qualcuno, soprattutto per le nuove generazioni.

Pio La Torre era noto anche per le sue idee pacifiste, cosa ci può dire in merito?

Che fu preveggente anche su questi temi. Contrario alla base missilistica a Comiso. Temeva una guerra atomica limitata di cui di cui si parla tanto in questi giorni. Aveva il timore che la sua Sicilia potesse diventare bersaglio di ritorsioni in uno scontro che andasse ben oltre i confini e la concezione difensiva del Patto atlantico e riteneva che questa linea fosse contraria agli interessi nazionali. Le sue idee di allora oggi sono attualissime e si rischia in questi giorni ciò che lui scriveva quarant’anni fa.

Esiste oggi tra i politici che lei conosce un Pio La Torre?

Assolutamente no! Non esiste un Pio La Torre e non esiste chi incarni con convinzione le sue idee e i suoi valori.

Un’ultima domanda. Se Pio La Torre fosse ancora vivo, avrebbe fatto di più per sconfiggere la mafia?

Se fosse in vita, avrebbe avuto novantacinque anni. Sono convinto che grazie al suo contributo la mafia non avrebbe avuto le innumerevoli relazioni, i tanti intrecci, con degli esponenti corrotti delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie. Da siciliano e da grande e attento conoscitore del fenomeno mafioso avrebbe continuato a mettere in grossa difficoltà le organizzazioni criminali di matrice mafiosa. Avrebbe continuato a essere, un combattente, un partigiano, sempre in prima linea contro le mafie incarnando i valori della giustizia sociale, della legalità e della pace tra i popoli. Avremmo tanto bisogno oggi di uomini come lui con il coraggio di denunciare e di fare i nomi.

Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.