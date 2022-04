Hanno fatto volare il loro drone in piazza del Duomo a Pisa che è finito contro la Torre pendente, fortunatamente senza conseguenze per il celebre monumento. Per questo due turisti messicani, fratello e sorella di 18 e 26anni, sono stati sanzionati dalla polizia ai sensi del codice della navigazione, che vieta il sorvolo con droni delle aree urbane e monumentali senza le necessarie autorizzazioni.