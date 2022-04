Plusvalenze, la procura Figc chiede l’inibizione di Paratici, Agnelli e De Laurentiis

E' iniziato oggi a Roma il processo sportivo sulle plusvalenze per 11 club (Empoli, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli, Chievo Verona, Novara) e 61 dirigenti accusati di illeciti amministrativi.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva questo processo dovrebbe avere tempi più rapidi rispetto al passato.

La procura federale della Figc ha chiesto 16 mesi e 10 giorni di inibizione per Fabio Paratici, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Juventus e oggi al Tottenham, e 12 mesi di inibizione per il presidente bianconero Andrea Agnelli.

Minore, ma sempre molto dura, la richiesta di condanna per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: 11 mesi e 5 giorni di inibizione.

Ai club, al momento, verrebbe contestata la comunicazione parziale o mendace in materia gestionale ed economica, che come pena prevederebbe (se non ha portato all'iscrizione del campionato, come è nel caso di Parma e Pisa) un'ammenda con diffida.