Ponte del 25 aprile a rischio maltempo. In arrivo vento e pioggia

Prepariamoci all’arrivo di una bassa pressione, la sesta, che porta venti forti da sud-est, quindi scirocco. Compagni di viaggio temporali sulla Sardegna e sul nord-ovest, pioggia che però darà fiato al centro dopo mesi di siccità. Lo scirocco farà salire di ben 8 gradi le temperature al sud.

Occhi puntati sul fine settimana, quando è prevista un’altra perturbazione accompagnata da temporali forti e calo delle temperature, le zone più colpite il nord e il centro tra Toscana e Marche. Al sud invece ci sarà sole e temperature più miti.

Però, avvertono i meteorologi, in questo quadro instabile non ci si dovrà stupire se per il lungo ponte del 25 aprile si avrà sole con temperature gradevoli, alternate a piogge da ombrello e temperature da cappottino.