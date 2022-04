Powell gela i mercati. Avvio in calo in Europa

Avvio negativo per i principali indici europei sulla scia di Wall Street. Il presidente della Fed, Jerome Powell non ha escluso un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale nell'incontro di maggio. Per molti analisti, Powell sta dicendo che evitare una recessione non sarà facile. Milano cede poco più dell'1%, come Francoforte e Parigi, Londra -0,5%.

Stabile il prezzo del petrolio, a 107,6 dollari al barile, in lieve calo quello del gas, 102 euro mw. Sul fronte dei tassi di interesse lo spread scende a 164 punti base ma il rendimento dei Btp decennali resta sui massimi degli ultimi tre anni al 1,57%. Oro in rialzo a 1954 dollari l'oncia.