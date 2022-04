Macron gioca la carta verde: "Saremo i primi a uscire da gas, petrolio e carbone"

A poco più di una settimana dal ballottaggio, Macron gioca la carta verde. La promessa di "5 anni di completo rinnovamento", con l'agenda climatica in primo piano: "sul clima spetta a noi agire e fare", e la Francia prima in Europa - promette nel comizio di Marsiglia, seconda città del paese - ad uscire dal gas, petrolio e carbone. Un ritorno con grinta nella città dove già nel 2016 partì la campagna che lo portò all'Eliseo, quella Marsiglia - città multietnica e multiculturale per eccellenza - dove è a caccia di quel quasi 31% di voti preso dal candidato della gauche, Jean-Luc Mélenchon. Ed alla sfidante, Marine Le Pen - senza mai nominarla - dice "Siamo un paese di apertura, frutto di millenni di migrazioni, spostamenti, integrazioni: l'orgoglio francese è questo, non è la separazione". E mentre si svolge il comizio, da un nuovo sondaggio Ipsos per Le Parisien, aumenta il divario con la sfidante: 55,5% per il presidente uscente, contro il 44,5% per Marine Le Pen. Per la prima volta in campagna elettorale, un distacco di 10 punti, ad 8 giorni dal ballottaggio. Nel grande comizio al Porto vecchio della città, il presidente promette un nuovo mandato "all'insegna dell'ecologia e dell'energia sostenibile", con l'annuncio che il suo prossimo primo ministro "sarà direttamente incaricato della pianificazione ecologica", con il compito di "fare della Francia la prima grande nazione a uscire da gas, petrolio e carbone", e lo farà - questa la promessa se verrà eletto - puntando sulla diversificazione energetica e l'energia "verde": "Sviluppare le energie rinnovabili, avviando l'installazione di 50 parchi eolici offshore entro il 2040, costruzione di 6 nuovi reattori nucleari".

EPA/Guillaume Horcajuelo Emmanuel Macron a Marsiglia

Macron ha sottolineato i risultati del suo primo mandato: "Siamo stati due volte più veloci rispetto ai due precedenti quinquenni nel ridurre le emissioni di gas serra: tagliate del 12% in cinque anni." E poi promette di piantare 140 milioni di alberi entro il 2030 nel paese. Il capo di Stato ha aggiunto che, anche grazie alla presidenza di turno francese, punta a ottenere "una tassa sulle emissioni alle frontiere", e di sminare la concorrenza sleale per industrie e agricoltura. Clima, più veloci sugli accordi di Parigi

"Se vogliamo rispettare gli accordi di Parigi - ha continuato Macron - bisogna che ci muoviamo due volte più veloci di quanto abbiamo fatto negli ultimi 5 anni: sono colpito dal vedere che i nostri giovani hanno paura per il futuro del pianeta - ha aggiunto - Dobbiamo riuscire a convertire questa ansia in ambizione e azione". Non fischiate l'estrema destra: sconfiggetela alle urne

Elencando alcune proposte della sfidante, la candidata dell'estrema destra Marine Le Pen: "Avrei potuto raccontarvi qui la rottura che sta preparando con il nostro laicismo, vuole stigmatizzare migliaia di francesi, vietando il velo, il cibo kosher o halal. Avrei potuto parlarvi dell'alleanza militare con la Russia - ha continuato Macron - senza una parola per il continente africano", "ma anche dei rischi per l'uguaglianza tra donne e uomini, per la stampa libera, per le diseguaglianze tra ricchi e poveri". L'estrema destra, dice il presidente uscente "vuol sfruttare le paure sul cambiamento". Nel suo prossimo mandato, Macron promette un percorso che "unisce le persone, invece di dividere: un progetto per i nostri quartieri, per le nostre campagne, per tutti i nostri territori". Parlando ai sostenitori a Marsiglia, il presidente dice di voler "abbattere i muri che isolano, le barriere".

Il voto dei più giovani Il tema dell'ambiente - secondo molti sondaggi francesi - è molto sentito nell'elettorato giovanile, che non sempre ha sostenuto Macron al primo turno, e ovviamente per quel 4,6%, che il 10 Aprile ha votato per l'ecologista, Yannick Jadot.