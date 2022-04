Macron: "Tornano le guerre e lo spettro di un conflitto mondiale"

Emmanuel Macron, all' Arena di Nanterre per lanciare la sua campagna elettorale a soli otto giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali in Francia , è stato accolto come una star dai fan in delirio , dopo un grande spettacolo di luci e musiche.

Il clima era quello di una festa : un deejay da uno palcoscenico sopraelevato ha suona musica house e una banda , soprattutto di fiati, ha proposto brani che evocativi , come “ Don't stop me now ” dei Queen . Non sono mancati cori da stadio al grido di " Macron presidente! " e " Chi non salta non vota Macron ", ma anche segni di protesta che il Presidente ha zittito in pochi istanti: in apertura del grande comizio Macron ha evocato " chi bombarda la democrazia a poche ore da Parigi " e alcuni fischi si sono levati dalle gradinate, ma Macron ha subito fatto un gesto di “stop” con la mano e detto: " Tutti i giorni ci battiamo per la pace, ma qui siamo tutti insieme e non si fischia nessuno ”. E poi: "Il mondo di pace che credevamo immortale sembra sfaldarsi. Tornano le guerre e lo spettro di un conflitto mondiale".

Venendo poi a quanto svolto durante il mandato, Emmanuel Macron, che secondo un ultimo sondaggio diffuso dall'istituto Elabe per BFM Tv, è sempre in testa al primo turno con il 28,5% delle intenzioni di voto, ha detto: “Siamo qui, nella più grande sala d'Europa, per dire che nulla ci farà indietreggiare, siamo qui nonostante la guerra e la gravità del momento per ricordare che la Francia ha sempre qualcosa da dire al mondo. Nonostante le crisi, non ci siamo mai arresi, abbiamo mantenuto le nostre promesse. Ce l'abbiamo fatta. Il tasso di disoccupazione è ai minimi da quindici anni. Per la prima volta, in Francia, sono più le fabbriche che stanno aprendo rispetto a quelle che stanno chiudendo".

Riguardo al futuro, il Presidente uscente prospetta: “Bisognerà lavorare di più e più a lungo, come in Italia, Spagna e Germania, perché l'aspettativa di vita si è alzata” e ha poi ribadito che il suo obiettivo nei cinque anni del suo secondo mandato, se verrà rieletto, è "la piena occupazione” mentre "La parità uomo-donna sarà la grande causa del prossimo quinquennio”, aggiungendo poi che un altro grande capitolo sarà quello delle politiche per l'infanzia.