Problemi di parcheggio in orbita, slitta ancora il lancio di Samantha Cristoforetti

CAPE CANAVERAL (FLORIDA) - Almeno due giorni di ulteriore attesa per Samantha Cristoforetti. La partenza dell'astronauta italiana dell'ESA e dei tre colleghi della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins verso la Stazione Spaziale Internazionale è slittata un'altra volta. Le agenzie spaziali hanno rinunciato anche a lanciare domenica 24 aprile e ora sperano di farcela martedì 26.

Al Kennedy Space Center in realtà sarebbe tutto pronto. L'equipaggio ha completato i preparativi e il razzo Falcon 9 di SpaceX attende sulla rampa di lancio. I problemi sono in orbita. C'è un equipaggio, quello composto dai quattro astronauti privati della missione Axiom-1, che non riesce a tornare sulla Terra. Nella zona al largo della Florida scelta per l'ammaraggio il mare è troppo mosso. Se le condizioni meteo lo permetteranno, saluteranno il laboratorio orbitante solamente sabato e concluderanno la loro esperienza spaziale domenica.

La questione è complessa ma al centro, volendo sintetizzare, sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è un problema di parcheggio. La navetta di Axiom-1 in questo momento occupa la porta di attracco che sarà usata dalla navetta Dragon di Samantha Cristoforetti e compagni. Finché quell'equipaggio non partirà, sarà impossibile lanciare gli altri astronauti.

In caso di ulteriori ritardi, le prime date utili dopo il 26 aprile sono mercoledì 27 e giovedì 28. Insomma: dovrebbe essere comunque questione di giorni. Presto Samantha Cristoforetti potrà tornare nello spazio per la seconda volta e iniziare la sua missione di circa cinque mesi nella Stazione Spaziale Internazionale.

Nel frattempo la compagnia privata SpaceX di Elon Musk ha trasformato il rinvio in un'opportunità. Ha posizionato su un'altra rampa di lancio un altro razzo Falcon 9 con il compito di portare in orbita alle 17.16 ora italiana 53 satelliti della costellazione satellitare Starlink. I programmi possono cambiare, ma l'attività non si ferma mai.