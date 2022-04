Processo a Patrick Zaki rinviato dal tribunale di Mansura al 21 giugno

È stato aggiornato al 21 giugno il processo a carico dello studente egiziano Patrick Zaki: lo ha riferito Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Ma è stato lo stesso studente dell'Università di Bologna a informare, dal suo account Twitter, l'esito dell'udienza del Tribunale di Mansura, in Egitto.

Ieri, alla vigilia della quinta udienza del processo, Patrick Zaki aveva fatto sapere tramite Twitter che erano stati presi di mira i suoi account social e email. L’attacco informatico ai danni dello studente egiziano sarebbe iniziato la scorsa notte.

L'attivista per i diritti umani e civili è a piede libero dopo la scarcerazione avvenuta l'8 dicembre scorso, al termine di 22 mesi di custodia cautelare, ma non può tornare in Italia. A suo carico l’accusa di diffusione di notizie false ai danni dell’Egitto.