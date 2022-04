Stragi di Parigi, Salah Abdeslam chiede scusa alle vittime: "Detestatemi con moderazione"

E' l'unico superstite del commando che il 13 Novembre del 2015, causò la morte di 130 persone e centinaia di feriti tra lo Stade de France, i locali del centro della capitale ed il Bataclan. Nell'udienza del maxiprocesso, a Parigi, Salah Abdeslam, si è "scusato" con le vittime ed ha versato qualche lacrima alla fine del suo ultimo interrogatorio al processo per la strage. "Voglio presentare le mie condoglianze e le mie scuse a tutte le vittime", ha dichiarato l'uomo, 32anni. Un cambio deciso di rotta dopo che in apertura del procedimento, aveva rivendicato con orgoglio la sua adesione all’Isis.

Il tweet del quotidiano francese Le Figaro con il ritratto di Salah Abdeslam durante la deposizione in aula, raffigurato da un disegnatore perchè non sono ammessi i fotografi in Tribunale

"So che c'è ancora dell'odio, ma oggi vi chiedo di detestarmi con moderazione", ha detto tra le lacrime. Salah - l’unico kamikaze sopravvissuto - ha chiesto in aula ai tre imputati, processati per averlo aiutato nella fuga dopo gli attentati, "di perdonarlo”. Rimpiangi di non aver avuto il coraggio di andare fino in fondo? gli ha domandato uno dei suoi avvocati, Olivia Ronen: “ Non mi pento, non ho ucciso quelle persone e non sono morto ”, così Salah.

Mercoledì (il 13 Aprile scorso) aveva già fatto un primo dietrofront, raccontando per la prima volta, il suo ruolo nella serata degli attentati. L'uomo che era “destinato” a morire come martire ha assicurato ai giudici di "aver rinunciato volontariamente, a farsi esplodere in un bar".