Promosso "il macellaio di Bucha". Dopo le atrocità, per Putin merita il grado di "colonnello"

Azatbek Omurbekov, il comandante russo che guidava la 64a brigata di fucilieri motorizzati, ritenuta responsabile dei massacri di Bucha, il piccolo centro alle porte di Kiev dove sono stati rinvenuti i cadaveri di almeno 400 civili, è stato promosso da tenente colonnello a colonnello. La rivelazione arriva dal Daily mail attraverso l’agenzia di stampa Agentstvo.

La promozione di Omurbekov, già soprannominato per le azioni sue e dei suoi uomini “il macellaio di Bucha”, arriva dopo che anche l’intera 64° brigata, accusata da parte ucraina e occidentale di crimini come lo stupro, la tortura e l’esecuzione di massa di civili, è stata premiata da Putin per “l’eroismo di massa, il coraggio e la forza d’animo”.

Della promozione dell'ufficiale e russo è possibile leggere anche su un articolo del quotidiano russo Red Star, dove però non si comprende chiaramente la motivazione del passaggio di Omurbekov a colonnello, che potrebbe essere individuata nella capacità degli uomini "sotto il comando del tenente colonnello Azatbek Omurbekov di prendere una linea difensiva del nemico".

Sul sito russo regnum.ru, il neo colonnello viene celebrato con queste parole: “Il 22 aprile, il Ministero della Difesa russo ha raccontato le azioni eroiche del comandante di una brigata di fucili motorizzati , il colonnello Azatbek Omurbekov, durante un'operazione speciale delle Forze Armate della Federazione Russa per denazificare l'Ucraina”.

In questa fase della guerra il neo colonnello e i suoi uomini stanno combattendo nel Donbas, dicono ora i rapporti. Il giornalista ucraino Evgeny Spirin ha detto delle scene di Bucha: “Alcuni dei bambini uccisi avevano le braccia legate”.

Quasi contemporaneamente alla promozione per Azatbek Omurbekov è arrivata anche la sanzione del Regno Unito (congelamento dei beni e divieto di transito) in un nuovo pacchetto di provvedimenti disposti per "i leader dell'esercito russo responsabili di aver commesso atrocità in prima linea". Le autorità britanniche affermano che il cosiddetto "Macellaio di Bucha" comandava le forze che occupavano la città fuori Kiev, dove sono emerse numerose segnalazioni di crimini di guerra e uccisioni di civili.