Putin: "Le sanzioni sono illegittime". La Russia ricorrerà presso il Wto

Le sanzioni occidentali alla Russia, evidentemente, cominciano a farsi sentire, tanto da provocare la contromossa di Mosca. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato al governo di preparare entro il primo giugno una "strategia" con la quale rispondere alle sanzioni occidentali direttamente di fronte all'Organizzazione per il commercio internazionale (Wto). La linea del Cremlino è che le sanzioni siano "illegittime" e "contrarie ai principi del Wto".

Lo scontro prima militare e poi politico viene riproposto come questione di diritto internazionale, da risolvere con l'interpretazione delle norme stabilite. Se l'Occidente aveva rispedito al mittente la richiesta di pagamento del gas russo in rubli, appellandosi ai contratti in essere, adesso Mosca cerca di superare le sanzioni occidentali appellandosi all'organismo che sovrintende al commercio mondiale, il Wto. L'esito della richiesta non possiamo prevederlo, ma di sicuro è un nuovo segnale di insofferenza da parte della Russia e la conferma dell'efficacia delle sanzioni economiche attuate dai paesi occidentali.