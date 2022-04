Putin minaccia di "limitare l'esportazione di cibo verso i Paesi ostili"

Il numero uno del Cremlino ha inoltre chiesto ai suoi collaboratori di "fissare obiettivi chiari per trovare prodotti sostitutivi dopo la sospensione di molte importazioni in Russia a causa delle sanzioni".

La Russia dovrà essere "più prudente" con le esportazioni di cibo all'estero, "specialmente verso i Paesi ostili". Il presidente russo, Vladimir Putin - parlando ad un incontro con esponenti del settore agroalimentare locale, in un video trasmesso sulla tv pubblica - ha prefigurato una limitazione dell'export verso i paesi che hanno imposto sanzioni, ed ha proposto di monitorare le consegne di cibo: " Quest'anno, sullo sfondo della scarsità alimentare globale, dovremo essere più attenti alle consegne di cibo all'estero e monitorare in particolare le condizioni di queste esportazioni verso paesi che attuano una politica ostile nei nostri confronti ", ha detto Putin.

Il tweet dell'agenzia governativa russa Tass, con il video delle dichiarazioni di Putin: "Lo stato può garantire che i prezzi dei generi alimentari all'interno del paese siano inferiori a quelli del mercato mondiale"

Nel discorso, per la prima volta il presidente della Federazione russa ammette l'arrivo di "effetti esterni negativi", mai menzionati nei precedenti discorsi fatti nel mese di guerra, e spiega le linee di azione lungo le quali si muoverà per mitigarne gli effetti: "C'è bisogno di aumentare la produzione e le consegne al mercato interno di alimenti di alta qualità a prezzi accessibili, compresi i prodotti ittici". Questo a fronte, continua Putin, di una "situazione energetica globale che sta peggiorando a causa delle misure rozze e non di mercato - compresa la pressione amministrativa sulla nostra compagnia Gazprom - prese in alcuni Paesi europei".