Putin ringrazia Erdogan per lo scambio di prigionieri Usa-Russia

Trevor Reed, l'ex marine statunitense rilasciato mercoledì in uno scambio di prigionieri dopo aver trascorso quasi tre anni in una prigione russa, è rientrato negli Stati Uniti. Lo riferisce la Nbc confermando che Reed è atterrato all'aeroporto di Kelly Field a San Antonio, in Texas, nella notte di giovedì.

Il presidente russo Vladimir Putin ha telefonato all'omologo turco Erdogan per ringraziarlo della "coordinazione e supervisione" di Ankara nello scambio tra l'ex marine americano e il pilota russo Konstantin Yaroshenk. Lo fa sapere l'agenzia Anadolu secondo cui il leader turco ha detto a Putin che l'aiuto della Turchia "non è solo un segno che dà priorità alla pace, al dialogo e alla cooperazione ma è anche significativo come sforzo di mediazione".

Erdogan ha anche affermato che il coordinamento e uno stretto dialogo tra le unità di intelligence dovrebbero essere portati avanti per contribuire a prevenire le tragedie umanitarie nella regione e per creare un ambiente di stabilità. Dicendosi pronto a portare avanti l'iniziativa per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e per mediare per la pace, il presidente turco ha espresso la volontà di stabilire una pace duratura nella regione il prima possibile proseguendo sulla strada avviata con i colloqui di Istanbul. Lo ha dichiarato la presidenza di Ankara in una nota e lo ha confermato l'agenzia di stampa russa Tass.