Qatar 2022, ecco i gironi: c'è subito Spagna-Germania

Sorteggiati i gironi del primo turno per i mondiali di calcio 2022 che inizieranno il prossimo 21 Novembre. Ed è già una super partita con il match Spagna-Germania, inserite entrambe nel gruppo E. Nel girone C ecco Argentina-Polonia.

Il Brasile invece, inizio "in discesa" con Serbia e Svizzera.

La Francia campione del mondo affronterà la Danimarca e la Tunisia. Interessanti abbinamenti quelli del girone A: Qatar, Senegal e Olanda.

"Il mondo sarà riunito in Qatar: ringrazio il popolo qatarino, il mondo arabo - così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nell'introdurre la cerimonia del sorteggio - sappiamo che centinaia di milioni di persone, quindi anche i leader mondiali, stanno seguendo questa cerimonia: lancio un appello a loro: impegnatevi nel dialogo e nella pace, basta con i conflitti armati!".