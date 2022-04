Qualificazioni ai mondiali 2023, la nazionale femminile batte la Svizzera e vola in testa al girone

Decisiva la rete di Girelli al 38imo del secondo tempo su punizione. Una partita sofferta, l'Italia tira in porta 16 volte, le elvetiche 9, ma la caparbietà delle azzurre nella sfida della Stockhorn Arena di Thun, in Svizzera, alla fine ha la meglio.

Le azzurre ipotecano il pass diretto per i mondiali di calcio del 2023 che si giocheranno in Australia e Nuova Zelanda, riuscendo probabilmente ad evitare i play off che sono stati fatali alla Nazionale maschile

La cronaca del match

Nel primo tempo la Ct Bertolini punta su un 3-4-1-2, che all’occorrenza può anche tramutarsi in un 4-3-3. L'allenatrice elvetica Nielsen, risponde con un 4-2-3-1.

Il canovaccio dell’incontro è subito chiaro: le azzurre fanno la partita e le svizzere - forti del primato in classifica - giocano di rimessa in difesa.

Prova a illuminare la scena Giugliano, ma manca precisione nell’ultimo passaggio anche per una retroguardia rosso-crociata che serra i ranghi.

In ripartenza poi le padrone di casa sono temibili e lo dimostrano con Crnogorcevic, abilissima a lasciar partire un destro potente su cui è brava Giuliani a rifugiarsi in angolo.

Sul finire del primo tempo una bella palla di Giugliano a premiare l’inserimento senza palla di Galli, che però si allarga un pò troppo e mette in mezzo un pallone arretrato per Girelli che non trova il tempo della battuta a rete. Ancora 0-0.

Nel secondo tempo, continua lo schema del confronto, è sempre la Nazionale azzurra a costruire il gioco, mentre le svizzere giocano solo per il pareggio.

Fino al 38imo minuto: un tiro a giro su punizione a scavalcare la barriera, e nulla da fare per l’estremo difensore. Cristina Girelli centra l'obiettivo che vale - forse - i mondiali.

Rete numero 53 per la giocatrice della Juventus.