Quarta dose vaccino, più di un italiano su quattro non crede sia necessaria

L’aspetto più insidioso è dato da questi numeri: 9 pazienti fragili su 10 non hanno ancora ricevuto la quarta dose del vaccino contro Covid-19. Ponendo - anche ora che si è usciti dalla fase di emergenza - la propria salute a rischio. Una situazione che è inevitabile conseguenza della scarsa consapevolezza che c’è in merito all’efficacia del nuovo richiamo. Più di 1 italiano su 4, infatti, non crede che la quarta dose del vaccino contro Covid-19 sia necessaria. Mentre il trenta per cento non si esprime su questo tema e non ha ancora preso una decisione. Dati preoccupanti, che emergono dal monitoraggio sul comportamento degli italiani in tempo di pandemia condotto dal EngageMinds HUB, il Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Esitanza diffusa verso la quarta dose

Lo studio è stato condotto su un campione di oltre seimila italiani, ritenuto rappresentativo della popolazione per sesso, età, appartenenza geografica e occupazione. «È preoccupante che oltre la metà degli italiani non risulti propensa a una ulteriore vaccinazione - sottolinea la direttrice del centro, Guendalina Graffigna -. Al momento la quarta dose è riservata agli over 80. Ma, come le precedenti, è possibile che nel tempo venga estesa ad altre fasce della popolazione. E siccome non stiamo parlando di no-vax, poiché molti degli intervistati sono vaccinati, questi numeri mettono in mostra un’ampia sacca di esitanza vaccinale nel nostro Paese». La causa di questo atteggiamento sarebbe da ricercare nella cosiddetta «stanchezza» da vaccinazione, come ammesso anche dall’Agenzia Europea del Farmaco. Le troppe iniezioni ravvicinate, unite alla poca informazione sulla necessità di proteggere ancora chi rischia la malattia grave, starebbero tenendo a distanza gli italiani più fragili dai centri vaccinali. Ipotesi che trova conferma in un altro dato diffuso dall’Università Cattolica, secondo cui meno di 4 italiani su 10, al momento, ritiene che i vantaggi della dose «booster» siano minori rispetto ai rischi.

Un invito a effettuare la quarta dose

Lo scetticismo non sembra dipendere dall'aver in passato già aderito alla campagna. E rischia di crescere nel tempo se non si sosterrà la motivazione alla vaccinazione. «Si tratta di dati che devono far riflettere le istituzioni, qualora si ampliasse la platea di cittadini da sottoporre al secondo richiamo», aggiunge Graffigna. Un messaggio che sembra essere stato colto, dal momento che martedì pomeriggio è prevista una conferenza stampa al ministero della Salute. Toccherà a Franco Locatelli (presidente del Consiglio Superiore di Sanità), a Nicola Magrini (direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco) e a Gianni Rezza (direttore generale della prevenzione del ministero) incontrare i giornalisti. Oggetto dell’invito: «Prosecuzione della campagna vaccinale e somministrazione della seconda dose di richiamo». Facile immaginare che l’occasione sarà propizia per rammentare l’importanza dell’adesione a quella che, al momento, rappresenta l’ultima tappa della profilassi contro Covid-19.

Il profilo degli scettici

La ridotta percezione del rischio e l’uscita dallo stato di emergenza stanno determinando un cambio nella percezione della pandemia. Anche questo è un aspetto portato alla luce dall’ultima rilevazione degli psicologi della Cattolica, secondo cui la metà degli italiani crede che Covid-19 sia oggi meno pericoloso del passato. Per avere un’idea del cambiamento di approccio, a settembre la pensava così soltanto il 37 per cento degli italiani. A marzo di un anno fa, il 19 per cento. Aspetti che, uniti alla convinzione diffusa (43 per cento) di una ridotta efficacia dei vaccini a mRna contro le ultime varianti di Sars-CoV-2, stanno contribuendo alla progressiva «disaffezione» dalla campagna vaccinale. A temere l'inefficacia dei vaccini rispetto alle varianti sono soprattutto le donne (46 per cento). Mentre la vedono diversamente gli over 60, tra i quali l’area di scettici si restringe (36 per cento). Anche il reddito familiare impatta sulla percezione dell’utilità di questi farmaci. Se il dato medio nazionale è al 43 per cento, tra coloro che denunciano basse entrate economiche la quota sale al 49 per cento. Al contrario, soltanto il 39 per cento di chi gode di alto reddito pensa ai vaccini come poco efficaci contro le varianti di Covid-19. Colpisce inoltre che nella quota dei più scettici ci siano anche coloro che hanno già avuto il Covid-19.

Chi è favorevole alla quarta dose

In conclusione, provando a essere ottimisti, il 61 per cento degli italiani è favorevole al richiamo come elemento di tutela della salute. Un dato variabile (in peggio) tra coloro che hanno scarsa fiducia nei confronti della ricerca scientifica (24 per cento), del servizio sanitario (37 per cento) e delle istituzioni (51 per cento). Dall’ultimo monitoraggio dei ricercatori della Cattolica si è visto anche che l’orientamento politico dei cittadini influisce sull’atteggiamento verso la quarta dose. Se infatti la ritiene utile il 78 per cento degli elettori di centrosinistra, si scende al 52 per cento tra coloro che si dichiarano di centrodestra.