Un film già visto che i francesi non avrebbero voluto rivivere. “La partita di ritorno” tra i due politici che “i francesi non volevano avrà luogo”, scrive Alexis Brézet nel suo editoriale per Le Figaro affermando che “la sorpresa è che non ci sono sorprese”.

Sono passati cinque anni e i protagonisti sono ancora loro: Marine Le Pen e il presidente in carica, favorito, Emmanuelle Macron . La spallata, desiderata dalla destra populista, non c'è stata, nemmeno stavolta, e nonostante tutti i candidati in corsa alle presidenziali di Francia abbiano offerto un endorsement al leader di La République En Marche, i lepinisti sono tutt'altro che finiti. Allo slogan “Prendiamo il potere” del 2017 segue “Noi metteremo in ordine la Francia” del 2022, nel mezzo “ dopo cinque anni di governo spostato a destra, il voto per arginare l'estrema destra sarà più difficile ”, scrive il quotidiano francese Liberation mentre il titolo è più che esplicito: “Stavolta fa veramente schifo”.

Anche in famiglia le frizioni sono state aspre. Nonostante l'appoggio del papà Jean-Marie, in queste elezioni, lo stesso nel 2018 pronunciò parole che solitamente un padre direbbe a sua figlia. Quel rapporto tra Jean-Marie e Marine, deteriorato nel tempo e viziato da scelte politiche non condivise, portò il vecchio leader a dichiarare sulle pagine del libro 'Mémoires: Fils de la nation': “Sconta oggi le elezioni presidenziali e legislative deludenti (...) ora fatica a reinserirsi (nel dibattito politico, ndr) ”Non aggiungerei altro, è stata già abbastanza punita". Poi la stoccata finale: “Un sentimento predomina quando ci penso: per lei provo pietà”. Recuperato Jean-Marie nel 2022, nonostante la “simpatia” pubblica per Éric Zemmour, anche la nipote Marion Maréchal le aveva remato contro indicando sempre il candidato di estrema destra Zemmour leader di Reconquête. A conti fatti Marine potrà sperare anche sui voti dell'altro esponente di destra Nicolas Dupont-Aignan (2,07%).

Macron ha dalla sua parte i Repubblicani di Valérie Pécresse (4,79%), i Verdi di Yannick Jadot (4,58%), i Comunisti di Fabien Roussel (2,31%) e i Socialisti di Anne Hidalgo (che raccoglie appena l'1,74% dei voti, un tonfo storico). A dare sicurezza ci sono i voti di Jean-Luc Mélenchon, terzo con il 22% (7.605.225 di voti) molto apprezzato dai giovani. Saranno loro l'ago della bilancia, perché dalle dichiarazioni del leader di La France Insoumise, un partito di sinistra, non ci sono dubbi: “Neanche un voto a Le Pen”.

Secondo Vladimir Jabarov, primo vice capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione Russa, “gli Stati Uniti e la Nato non lasceranno che Le Pen vinca al secondo turno” in quanto “purtroppo penso che tutti i partecipanti eliminati al primo turno ora si consolideranno attorno alla figura di Macron”. In ogni caso, secondo Jabarov, l'attuale situazione "per Macron rappresenta un campanello d'allarme" che dovrà indurlo “a pensare agli interessi nazionali della Francia, e non solo agli interessi nazionali degli Stati Uniti e agli interessi egoistici della Nato”.

Così all'indomani del primo turno delle elezioni presidenziali francesi, Macron vanta un 27,6% (9.560.545 di voti) mentre Le Pen ha incassato il 23,4%, ovvero 8.109.857 di preferenze. Il presidente francese è già a caccia di voti a Denain, una delle città più povere di Francia, una campagna elettorale in terra lepenista per non ripetere gli errori commessi in precedenza. Nel 2017 festeggiò il risultato del primo turno nei locali più chic di Parigi, nel cuore della riva gauche. Per la populista Le Pen, più vicina a Putin che all'Europa, inizia di nuovo la salita.