Quattro ponti bloccati a Londra: la protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion

Quattro ponti bloccati e traffico in tilt a Londra per la protesta del gruppo ambientalista Extinction Rebellion, finalizzata alla sensibilizzazione sull'emergenza climatica, e che oggi ha impedito a bus e automobili di percorrere i ponti di Waterloo, Blackfriars, Lambeth e Westminster.

La polizia londinese ha comunicato su Twitter che gruppi di manifestanti stanno "causando ritardi e disagi nel centro di Londra" e che sono al lavoro per "gestire l'impatto".

"Fino a quando il nostro governo non agirà sulla crisi climatica, ignorando i consigli degli esperti, consentendo più trivellazioni per petrolio e gas, non avremo altra scelta che creare disagi", ha annunciato il gruppo su Twitter. "Siamo diretti verso un catastrofico riscaldamento di 3°C" dell'atmosfera rispetto all'era preindustriale se non verranno rafforzate le politiche attuali, ha avvertito il gruppo.